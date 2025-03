Víctimas del terrorismo reprochan a Sánchez su ausencia en actos de memoria frente al programa de actos de Franco

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha apelado a la "unidad" en la defensa de las víctimas "por encima de las siglas" en el 21 aniversario de los atentados terroristas del 11M, lamentando que a día de hoy se ha vuelto "impopular" darles su apoyo. También han criticado que se permita a un yihadista condenado por los atentados de Barcelona hablar en el Congreso de los Diputados.

Como cada 11-M, la AVT ha homenajeado a las víctimas de los trenes de la muerte en un acto en el Bosque del Recuerdo del madrileño parque de El Retiro. Desde allí, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que mire a las víctimas "con distancia".

"Todas las víctimas del terrorismo, sin duda nos sentimos humilladas en los últimos tiempos. Que un terrorista condenado y encarcelado comparezca en el Congreso de los Diputados, donde por cierto a las víctimas no se nos da voz, ha sido ya el colofón del despropósito. Pero, ¿de verdad los que solicitaron esa comparecencia no se dan cuenta de que han llevado al Congreso a un terrorista?", ha criticado duramente su intervención.

Araluce ha preguntado al Gobierno que "permitió semejante aberración" y luego dijo que "no hiciéramos caso al terrorista" que hasta donde está dispuestos "a llegar" y cuanto más van a "tragar para mantenerse ahí". "No crean que las víctimas del terrorismo somos algo exótico que hay que mirar con distancia", ha añadido, criticando que se "niegue" la memoria de las víctimas y que sólo se las reivindique "a través del olvido".

"No hace mucho que estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas. Era un signo de unidad, algo que no se cuestionaba. Sin embargo, ahora, lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un las víctimas del terrorismo no pintamos nada y somos las que sufrimos las consecuencias", ha reprochado.

El acto ha comenzado, como todos los años con un minuto de silencio. Entre los presentes se encontraban el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; o la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza.

Ángeles Pedraza, quien perdió a su hija en Miryam en aquel atentado, ha cargado contra el Gobierno y contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "no proteger y defender la verdad de las víctimas", asegurando que "quienes tienen que perseguir los delitos actúan contra la justicia. Es el mundo al revés".

"¿Qué vamos a esperar de una Fiscalía que mientras antes se preocupaba por recurrir los terceros grados solicitados por los terroristas, ahora les abre las puertas de las cárceles de una manera absolutamente denigrante? ¿Y qué vamos a esperar de una Fiscalía que el señor Sánchez ha hecho a su imagen y semejanza?", ha recalcado. También ha reprochado al Ejecutivo la ausencia de actos en memoria de las víctimas del terrorismo, frente al programa de actos conmemorativos por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, alegando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "quiere quitarles la voz". "Yo solo quiero preguntarle, señor Sánchez, ¿cuántos actos tiene en su agenda en memoria de las víctimas del terrorismo? ¿Cuántos va a organizar este año? ¿O cuántos organizó, por ejemplo, el año pasado que era el 20 aniversario del 11M? ¿Cien también?", ha sentenciado.