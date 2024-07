Vox pide personarse ante la Fiscalía Europea en el "caso Begoña Gómez"

Vox ha presentado un escrito ante la Fiscalía Europea solicitando su personación en la pieza separada avocada del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid relativa a la investigación sobre el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, que implicaría el uso de fondos europeos.

Marta Castro firma el escrito de tres folios en el que recuerda que el juez Juan Carlos Peinado aceptó el pasado 7 de junio entregar a la Fiscalía Europea la parte de las diligencias que tienen que ver con contratos públicos sufragados con fondos europeos. Esgrime que Vox está personada como acusación popular en el Juzgado número 41 y solicita la personación ante la institución europea.

La representación jurídica de Vox recuerda que la acusación popular está regulada en la Constitución española y se pronuncia en contra de cualquier "limitación" a ella que pueda imponer la legislación comunitaria, en la que no existe esta figura. Además, explica que el ejercicio de la acusación popular se viene definiendo como el "derecho a la participación popular en la administración de justicia", por lo que no se le deben aplicar limitaciones que están "tasadas" y que "no se dan en el presente caso".

Sin embargo, cabe recordar que la normativa que regula la Fiscalía Europea no prevé la personación de acusaciones populares, solo de particulares.