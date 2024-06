La Fiscalía Europea asume la investigación del "caso Begoña Gómez"

La Fiscalía Europea ha asumido el grueso de la investigación a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así lo confirman fuentes de la institución, que con este paso deja en el aire la citación como investigada de la esposa del presidente del Gobierno el próximo 5 de julio.

Según esas mismas fuentes, después de que el pasado 12 de abril recibiera una denuncia de un particular sobre un supuesto fraude "que afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea", la Fiscalía Europea reclamó información al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una documentación que llegó a sus manos el pasado día 3.

Tres días más tarde, el 6 de junio, la Fiscalía Europea decidió "asumir la competencia de la investigación respecto a los hechos objeto de la denuncia", que se refieren a las adjudicaciones a la empresa de Juan Carlos Barrabés mediante una UTE con la Escuela de Negocios The Valley, lo que según defiende obliga al magistrado a paralizar la tramitación de la causa y remitir las actuaciones, planteando una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo si no está conforme que, en todo caso, matizan, no interrumpe la asunción del procedimiento por parte de la Fiscalía Europea.

El pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea reclamó al juez Peinado que le informase a "la mayor brevedad posible" del procedimiento abierto en su juzgado en lo que se refiere a las adjudicaciones a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next SLU, la empresa de Carlos Barrabés, el empresario avalado por Begoña Sánchez, y la Escuela de Negocios The Valley, unos expedientes -avisaba- "respecto de los cuales la Fiscalá Europea podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia". De ahí que trasladase al magistrado de analizar esa documentación para la "verificación de la información".

En ese mismo escrito, incorporado al sumario del procedimiento, los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate reclamaban a Red.es, el organismo público dependiente del Ministerio de Economía que adjudicó los contratos investigados, tres expedientes en particular. Dos sobre el contrato de "servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital" y otro en relación al "servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital", que según su información estarían financiados con fondos comunitarios.

Por último, la Fiscalía Europea acordó que "una vez identificados los proyectos anteriores" se pidiese a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) la información que determine "si hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado".

Ese mismo día, el juez Peinado trasladó a la Fiscalía Europea que "entre los hechos que han dado lugar a la incoación de las presentes diligencias se encuentra la investigación de los trámites seguidos en los procesos de adjudicación de distintos contratos por parte de Red.es", entre otros a la UTE compuesta por Innova Next, SLU Escuela de Negocios y The Valley, y que los delitos investigados son los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El instructor acordó que se le enviase la documentación "unida a la denuncia" de Manos Limpias que dio origen al procedimiento, sin perjuicio de que la resultase de la investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tres días más tarde, el 29 de abril, la Fiscalía Europea confirmaba a través de un correo (que consta en el sumario) que había recibido la documentación, agradeciendo al instructor su "rápida respuesta".

Pero lo cierto es que hasta el momento Peinado no se ha pronunciado sobre la competencia de la Fiscalía Europea y, de hecho, ha seguido instruyendo el procedimiento, hasta el punto de que este domingo ha citado como testigos a seis directivos y ex altos cargos de Red.es e incluso acordó tomar declaración la próxima semana en el hospital donde se encuentra ingresado al empresario Juan Carlos Barrabés. Además, el 5 de julio ha citado como investigada a Begoña Gómez. Ahora, a la espera de la decisión que adopte el instructor, esas diligencias están en el aire.