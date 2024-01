Yolanda Díaz sobre los pactos con Junts: "No nos gusta, en las negociaciones hay límites"

Límites, esa es la clave para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz en el terreno de las negociaciones. Y es que la ministra de Trabajo, a la par que líder de Sumar, admite que las negociaciones con sus socios parlamentarios, en clara alusión a Junts, son mejorables. Así, admite que no le ha gustado que ciertos pactos con Junts se llevaran "al límite", como ocurrió en el Senado donde los de Carles Puigdemont se abstuvieron en los decretos anticrisis tras una negociación in extremis. "No nos gusta, en las negociaciones hay límites", ha matizado.

"Las formas en el derecho tienen que ver con el fondo", ha matizado Díaz, recordando que su formación también se mostró crítica con el fondo y las formas del pacto con Junts en materia migratoria. Por ello, ha reiterado que las negociaciones con los socios pueden mejorarse para no repetir esos diálogos en "el último minuto". En su opinión, lo suyo es mantener un "debate sereno".

En declaraciones en Telecinco, la líder de Sumar también ha dejado que mantiene discrepancias con el PSOE en materias muy concretas como la política migratoria. En este sentido, Díaz ha tachado de "contundente" la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal las devoluciones en caliente de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021. Hay que recordar que su posición siempre ha sido contraria a la mantenida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que alega que en todo momento se pensó en el bienestar de los menores. "A todas luces -señala Díaz-, esa actuación no cumplía con la legalidad vigente. Por el modus operandi en el que se hizo, porque, efectivamente, parecía a todas luces que no se estaba defendiendo el interés del menor (...) Lo dije aquella vez, lo dice Sumar ahora y en esta ocasión los tribunales han resuelto en esta dirección".

Y si bien la ministra no ha querido entrar a valorar el cruce de acusaciones o el choque entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya que son temas internos de partido, tampoco ha entrado al trapo de las palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Díaz ha rechazado entrar en "especulaciones" sobre si le había ofrecido una embajada a la exministra Irene Montero como salida política para que "no diera más problemas". Lejos de eso, ha evadido responder y ha aprovechado para mostrar todo su respeto por el cuerpo diplomático: "Es un cuerpo de alto rango y en una situación de crisis geopolítica brutal están dando lo mejor de sí mismo". Pero por si le quedaba alguna duda a alguien, ha rematado: "En especulaciones no me van a encontrar".