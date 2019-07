Para bajar de peso no es necesario matarnos de hambre ni centrarnos en dietas “milagrosas” que pueden suponer un perjuicio para nuestra salud. Basta con mantener una dieta equilibrada, limitar las raciones y conocer qué nutrientes necesitamos y cuáles podemos reducir en nuestro día a día. María Sánchez Maroto, dietista-nutricionista de Zagros Sports , explica 5 pautas que debemos tener en cuenta si queremos reducir talla.

1. Minimizar productos ultra-procesados: aunque todos lo sabemos no está de más recordarlo. Debemos basar nuestra alimentación en productos frescos, de temporada y reales (frutas, verduras, legumbres, carne, pescado, huevos, frutos secos, etc...), minimizando el consumo de dulces, bollería y demás productos “para el desayuno” en los que podemos incluir el 99% de las galletas que se venden en los supermercados. También entran en este grupo de ultra-procesados los precocinados y comida rápida. Siempre que sea posible debemos elaborar nuestros platos, así controlaremos los ingredientes y la calidad de los mismos.

2 .No consumir alcohol: el alcohol es un tóxico y como tóxico que es para nuestro organismo nunca recomendaría las bebidas que lo contienen, a pesar de que esas bebidas puedan ser ricas en vitamina B (cerveza) o en resveratrol (vino tinto). Sin ninguna duda, los beneficios que se puedan obtener de estos compuestos no compensan el daño producido por el alcohol. Por eso el consumo de bebidas alcohólicas debe ser moderado, ocasional y por supuesto opcional. Además del daño producido, el alcohol aporta una altísima cantidad de calorías vacías, por lo que conlleva importantes aumentos de peso.

3. Suficiente aporte de proteínas: cuando se hacen dietas para adelgazar, normalmente existe una restricción calórica, debemos gastar más de lo que consumimos. Pero el aporte de proteínas en muy importante para mantener la masa muscular (tejido metabólicamente activo) y que la bajada de peso venga de las reservas de grasa. Encontramos proteínas de alto valor biológico en carne, pescados, lácteos o huevos, entre otros.

4 .Consumo de grasa saludable y controlada: no hay de demonizar a este macronutriente, ya que cumple múltiples funciones en el organismo (precursor de hormonas, parte de ácidos grasos esenciales, etc.) y forma parte de muchas estructuras de nuestro cuerpo, como las membranas celulares. Aunque parezca paradójico no comer nada de grasa nos hará ganar más grasa. Debemos consumirla en pequeñas cantidades y obtenerla de fuentes saludables como el aceite de oliva, los frutos secos al natural (no fritos), aguacate y pescados azules, entre otras.

5. Beber agua: es un consejo simple pero muy efectivo. Debemos asegurarnos que nuestro cuerpo está hidratado, lo que ayudará a evitar la retención de líquidos, el estreñimiento y las bajas de tensión producidas por el calor, entre otros. Un truco para este verano es tomar infusiones frías, gazpacho, fruta de temporada e incluso podemos hacer nuestros propios helados de hielo o granizados con jugo de fruta o con fruta congelada.

Junto con estos consejos es recomendable contar con el asesoramiento de un nutricionista experto que nos prepare una dieta personalizada. Además, para que estos consejos sean efectivos deben de ir acompañados de ejercicio físico diario, adecuado a nuestra edad, necesidades y objetivo.

Por supuesto todo esto debe ir acompañado de una vida poco o nada sedentaria. Cuanto más te muevas, más activarás tu metabolismo y, por tanto este tendrá mucha más actividad y quemará más calorías.