Ángeles Vázquez: “Estoy confiada en que la Xunta, con la activación del Camgal lo hizo de 10, por no decir de Matrícula de Honor"

El comienzo de la semana política en Galicia ha traído un aparente intento de acercar posturas entre la administración central y la autonómica. Esa es la voluntad, al menos manifestada hoy por la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante el acto de firma de un convenio con representantes de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) en el que ha participado esta mañana.

Un escenario en el que Vázquez ha mostrado su confianza en los pasos dados hasta la fecha por parte del gobierno gallego: “Estoy confiada en que la Xunta, con la activación del Camgal (Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia) lo hizo de 10, por no decir de Matrícula de Honor".

Sobre esta base, la conselleira ha apostado por dejar atrás las discrepancias sobre la gestión del vertido de pélets, añadiendo que “si hay responsabilidades que las dirima la Fiscalía”.

En este sentido, Vázquez Mejuto ha avanzado que el Ejecutivo autonómico tiene ya listo el informe de oficio que va a remitir a la Fiscalía para complementar la documentación requerida y para tratar esclarecer todo lo sucedido desde que el pasado 8 de diciembre el buque Toconao perdiese un contenedor con más de 26 millones de pélets en aguas portuguesas.

Colaborar

La conselleira ha insistido en la necesidad de que ambas administraciones colaboren pese a que el inicio no fue el mejor posible: “Partimos de la base de que no comenzamos bien. La Xunta no tiene información entre el 8 de diciembre y el 3 enero”.

En este contexto, Vázquez se ha referido a las últimas críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente. "La sociedad está cansada”, ha subrayado en referencia al cruce de acusaciones, al tiempo que ha instado al ministro a trabajar a y a ejercer sus competencias, que son poner medios para buscar sacos de pélets en el mar.

92 sacos de pélets

La vicepresidente segunda de la Xunta ha hecho también balance del dispositivo de limpieza que tiene activo el Gobierno gallego, y que eleva ya el total de pélets recogidas en los distintos arenales a un total de 92 sacos: 2.300 kilogramos. A estos hay que sumarles 4.186 kilogramos de otros tipos de plásticos, lo que supone cerca del doble en comparación con los pélets retirados.

En estos momentos el dispositivo suma 349 operarios trabajando en 63 playas de 30 municipios, un trabajo que se organiza siempre la noche anterior y en función de las llamadas al 112, al servicio Guardacostas y a los agentes ambientales.

A estas personas se une un equipo de 56 formadores de voluntarios, así como dos helicópteros de Guardacostas y doce embarcaciones del servicio autonómico, a las que se suma desde hace tres días un helicóptero aportado por el Gobierno para buscar pélets en el mar.

Hacia el Cantábrico

Asimismo, la conselleiro también ha confirmado las informaciones relativas a las simulaciones de mareas, que apuntaban al hecho de que las mismas podrían estar llevando los pélets hacia el Cantábrico, esquivando de este modo la costa gallega.