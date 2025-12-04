La Catedral de Santiago estrena ‘traductor celestial’: una app permite seguir la Misa en cualquier idioma y en tiempo real

La Catedral de Santiago da un salto tecnológico sin precedentes para acercar la la liturgia a fieles de todo el mundo. El templo ha puesto en marcha un servicio de traducción simultánea que permite seguir íntegramente la Misa del Peregrino —y otras celebraciones litúrgicas— en múltiples idiomas y en tiempo real, gracias a una aplicación móvil que funciona con inteligencia artificial.

El objetivo: derribar barreras lingüísticas sin alterar la solemnidad del acto ni interferir en el desarrollo de la liturgia.

Disponible de modo gratuito en App Store y Google Play, la herramienta ofrece dos modos de uso: lectura en pantalla —con opción de modo claro u oscuro— y audio con voz natural.

Para utilizarla basta un teléfono móvil y unos auriculares comunes, sin necesidad de instalaciones adicionales ni dispositivos específicos. El funcionamiento es discreto y respetuoso con el entorno, clave en un espacio como el altar mayor de la catedral compostelana.

El sistema incorpora un algoritmo propio que comprime y sincroniza inteligentemente el discurso litúrgico. Analiza los silencios naturales del habla y los ajusta para reducir al mínimo la latencia de las traducciones, que llegan casi al mismo tiempo que la voz original.

El resultado es una experiencia fluida y natural, incluso cuando cientos de personas se conectan simultáneamente, algo habitual en ceremonias multitudinarias como la Misa del Peregrino.

Más allá de su valor turístico y espiritual para los visitantes extranjeros, la aplicación se ha diseñado también con criterios de accesibilidad. Las personas sordas pueden seguir la liturgia traducida por escrito en la pantalla de su móvil, facilitando su integración en una comunidad que, cada día, reúne peregrinos y devotos de todos los continentes.

Aunque la herramienta nace pensada para celebraciones litúrgicas, su uso es extensible a charlas pastorales, catequesis, conferencias y actos institucionales. Responde a una demanda creciente detectada por la Catedral: muchos asistentes no comprenden el idioma en el que se celebran los actos y ven limitada su participación y su vivencia espiritual.