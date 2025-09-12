Desarticulado en O Carballiño (Ourense) un grupo criminal vinculado a varios robos con fuerza

El Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense ha desarticulado en O Carballiño un grupo criminal al que se le atribuyen varios robos con fuerza.

La operación, denominada “RECOU”, concluyó con la detención de tres personas y la investigación de otras dos, que ya cumplen condena en los centros penitenciarios de Pereiro de Aguiar y Monterroso.

Según informa Europa Press, la investigación permitió esclarecer dos robos cometidos el 20 de julio de 2024 en la parroquia de Arcos, en O Carballiño. Los autores accedieron al interior de dos viviendas y se apoderaron de 24.000 euros en efectivo y diversas joyas.

Uno de los implicados habría aprovechado su relación familiar con los propietarios de una de las casas para sustraer joyas de manera continuada entre 2019 y 2021.

El grupo estaría además detrás de un tercer robo registrado el 15 de febrero de 2025 en una vivienda de A Uceira, también en el mismo municipio. En esa ocasión, emplearon el método del escalo, utilizando una escalera sustraída previamente, para entrar en un edificio de viviendas. Desde el segundo piso lograron hacerse con 620 euros en efectivo, bolsos con tarjetas bancarias y documentación personal.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia número 1 de O Carballiño, que decretó su ingreso en prisión.