Detenido un hombre en Pontevedra por quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su pareja

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su pareja en plena vía pública. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo 20 de julio, alrededor de las 00:30 horas, y fueron alertados por un grupo de personas que socorrieron a la víctima en el momento del ataque.

Según ha informado el Ayuntamiento de Pontevedra, la mujer relató a los agentes que mantenía una relación sentimental con el agresor desde hacía aproximadamente un año, aunque ya lo había denunciado previamente. En el momento de la agresión, se encontraba vigente una orden de alejamiento dictada por un juzgado, que el hombre decidió ignorar.

A pesar de la medida judicial, la víctima explicó que en ocasiones accedía a volver a encontrarse con él, motivada por las promesas de cambio del agresor. Sin embargo, estas citas derivaban reiteradamente en episodios de violencia, insultos y amenazas graves.

Según recoge Europa Press, tras recibir la alerta ciudadana, los agentes localizaron rápidamente al presunto agresor y procedieron a su detención por un delito de quebrantamiento de condena. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

La Policía Local ha querido destacar la importancia de la colaboración ciudadana, agradeciendo públicamente la intervención de las personas que ayudaron a la víctima. "Su rápida actuación y compromiso permitieron prestar ayuda inmediata a la víctima".