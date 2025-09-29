Detenido un joven por cinco robos con fuerza en tiendas de Burela (Lugo)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 27 años como presunto autor de cinco robos con fuerza en establecimientos comerciales de Burela, Lugo. Según recoge Europa Press, el arrestado tenía domicilio activo en Ribadeo, Burela y Avilés (Asturias).

En cada uno de los casos, el detenido fracturaba los cristales u otros elementos de acceso para entrar en los locales y sustraer la recaudación contenida en las máquinas registradoras.

En una de las acciones también se apropió de un aparato expendedor de tickets valorado en cerca de 1.000 euros, causando daños de diversa consideración.

Tras su detención, el joven fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia número 2 de Viveiro, que ordenó su ingreso en un centro penitenciario.