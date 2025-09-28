Alcaraz - Ruud: horario y dónde ver hoy en tv las semifinales del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz está jugando un gran ATP 500 de Tokio, primer torneo con puntos en juego (antes participó en la Laver Cup), después de la conquista el US Open y de recuperar el número uno del mundo. Las sensaciones no pueden ser mejores. “Probablemente es el mejor momento de mi carrera. Me siento genial en la cancha cada vez que entro a jugar", aseguró. "Creo que puedo con todo. Me acerco al final de la temporada con mucha confianza y este tipo de partidos, de este nivel, me ayudan mucho a mantener la confianza alta", añadió.

Lo dijo después de ganar a Nakashima en los cuartos de final con la misma facilidad con la que se impuso a Bergs en octavos y a Báez en el debut, partido en el que tuvo el susto de la torcedura en el tobillo izquierdo que ya está olvidado casi del todo, con las precauciones necesarias.

4-1 para Carlos en los cara a cara con Ruud

En teoría, ahora llegan las curvas para el español, empezando por su rival en semifinales, el noruego Casper Ruud, con el que tiene una gran relación y que hace tres años tuvieron un partido histórico. Fue en la final del US Open y el ganador además sería nuevo número uno del mundo. Se impuso Carlos, convirtiéndose en el más joven en la historia en ponerse la corona de la ATP. En total, han tenido cinco enfrentamientos, con 4-1 para Carlos, aunque la última vez fue en las Nitto ATP Finals de 2024, el único triunfo del nórdico.

Ruud está ahora fuera del “top 10”, es el doce del mundo, pero ha estado mucho tiempo en ese selecto grupo, al que volverá si logra imponerse en Tokio. Está jugando muy sólido: perdió el primer set que disputó, contra el local Mochizuki, al que después metió un doble 6-1. A continuación, superó el duro compromiso contra Berrettini y arrasó a Vukic en 58 minutos.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Ruud, de semifinales de Tokio

Alcaraz y Ruud jugarán la segunda semifinal del ATP 500 de Tokio. A las 09:00 de la mañana del lunes 29 de septiembre, hora española (08:00 en Canarias), se enfrentan los estadounidenses Brooksby y Fritz, que disputan la primera semi. Para las 11:00 (10:00 en Canarias) está previsto el duelo del español y el noruego, que podría retrasarse si el encuentro anterior se alarga. Ambos partidos se pueden ver en televisión a través de Movistar Plus, y el minuto a minuto del duelo de Alcaraz puede seguirse en “LA RAZÓN” (www.larazon.es).