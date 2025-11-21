Detenido en Vigo un fugitivo buscado por la Interpol por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre buscado internacionalmente por las autoridades de Albania, que lo reclaman por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal.

El fugitivo, que habría abandonado su país para eludir a la justicia y evitar una posible condena de hasta 30 años de prisión, fue interceptado por agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia cuando trataba de hacerse pasar por un ciudadano croata mostrando documentación falsa.

Los policías, tras realizar las comprobaciones correspondientes, constataron que sobre este individuo pesaba una orden internacional de detención activa desde mayo, emitida por el Tribunal Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada de Albania. La alerta había sido incorporada a los sistemas de Interpol, lo que permitió su identificación inmediata en el momento del control.

Las autoridades albanesas lo sitúan en una operación relacionada con el tráfico de drogas que se remonta a septiembre de 2020. Según las investigaciones, el ahora arrestado habría mantenido comunicaciones con dos narcotraficantes para coordinar el análisis de una muestra de estupefaciente destinada al mercado italiano. Su papel consistía en verificar la calidad de la sustancia antes de proceder con el envío.

El prófugo también había advertido a sus contactos sobre el registro que la policía de Albania llevó a cabo en su domicilio, donde fueron hallados cien gramos de heroína y equipos de bloqueo de señal, hallazgos que motivaron que quedara en arresto domiciliario. Aun así, según la información policial, el hombre habría adoptado medidas para ocultar la droga restante y continuar con las operaciones ilícitas, lo que agravó su situación judicial.

Tras su detención en Vigo, el individuo ha quedado a disposición de la autoridad judicial española, que deberá ahora tramitar el proceso de extradición solicitado por Albania.