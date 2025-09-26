Dos brigadistas gallegos reciben el alta y otros cuatro permanecen graves

Dos de los cinco brigadistas heridos en el incendio registrado el pasado 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros han recibido el alta hospitalaria, según confirmaron este viernes fuentes sanitarias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Se trata de dos hombres de 29 y 27 años que sufrieron quemaduras de segundo grado, con afectaciones del 8 % y del 5 % de su superficie corporal, respectivamente.

En la unidad de quemados del Chuac permanecen todavía ingresados otros tres brigadistas de ese mismo fuego, todos ellos con pronóstico grave aunque con evolución favorable. En este caso son dos jóvenes de 24 años y uno de 25.

Uno de los primeros presenta quemaduras de segundo grado en el 25 % de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo; su compañero de la misma edad tiene un 10 % del cuerpo afectado, mientras que el brigadista de 25 años sufre quemaduras en el 15 % de su superficie corporal.

A estos heridos se suma otro brigadista, de solo 18 años, que resultó lesionado en los incendios registrados en la provincia de Ourense en agosto. El joven continúa ingresado en la misma unidad con pronóstico grave y evolución favorable, tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 40 % de su cuerpo y una intoxicación severa por inhalación de humo.

Los partes médicos subrayan que, pese a la gravedad de las lesiones, todos los brigadistas que permanecen hospitalizados muestran una evolución positiva dentro de la complejidad.