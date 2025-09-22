Fabiola García condena el ataque al futuro centro de menores de Monforte y anuncia refuerzo de la seguridad

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, expresó esta mañana su rotunda condena al ataque sufrido este fin de semana en el edificio residencial Francisco Suárez, propiedad de la entidad social Prodeme, donde la Xunta de Galicia tiene previsto abrir el primer centro específico para menores extranjeros no acompañados en Monforte de Lemos.

Durante una visita al inmueble para evaluar los daños tras el lanzamiento de dos cócteles molotov que provocaron un incendio y afectaron principalmente a la planta baja del edificio, García afirmó que el Gobierno gallego “no cederá a los chantajes” y mantendrá firme su compromiso para que el centro abra sus puertas en este municipio lucense.

La conselleira agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Monforte, la Policía Nacional y la Policía Local, y anunció la contratación inmediata de personal de seguridad para custodiar las instalaciones. Además, solicitó la instalación de cámaras de vigilancia y un mayor refuerzo en la vigilancia policial para evitar futuros actos violentos.

Fabiola García hizo un llamado a la responsabilidad política y pidió a todas las fuerzas que no utilicen este ataque para “polarizar” o sacar rédito electoral, subrayando que estos actos violentos “no tienen cabida en Galicia”.

Además, recordó que la apertura de este centro responde a la imposición por parte del Gobierno central para acoger a 317 menores extranjeros no acompañados, una cifra que Galicia no puede absorber a través del sistema tradicional de recursos residenciales dispersos, y que obliga a crear espacios específicos para atender a estos jóvenes migrantes.

La conselleira afirmó que, a medida que vayan llegando los menores a Galicia, el centro abrirá de forma progresiva, una vez se hayan realizado las reparaciones necesarias tras el ataque. Actualmente hay catorce expedientes de traslado de tutela en curso.