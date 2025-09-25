Fabiola García pide responsabilidad tras el ataque al futuro centro de menores de Monforte y critica la politización de la violencia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, volvió a condenar este miércoles en el Parlamento gallego el ataque violento registrado el pasado fin de semana en el futuro centro específico de atención a menores migrantes no acompañados que la Xunta tiene previsto abrir en Monforte de Lemos.

Ante los grupos políticos, García instó a la oposición a no emplear el incidente con fines partidistas y a frenar los mensajes que puedan polarizar a la sociedad o incitar al odio.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, pidió al BNG y resto de grupos que actúen con responsabilidad, evitando el uso de términos que considera “totalmente inaceptables”, como “campos de concentración” para referirse a estas instalaciones. García también reclamó que se deje de alarmar a la población respecto al futuro centro, subrayando que la atención será integral, abarcando la vertiente sanitaria, educativa y social.

La conselleira agradeció que, tras meses de críticas al sistema de protección de la infancia y la adolescencia gallega, los grupos reconozcan ahora que el modelo es integrador e inclusivo. Recordó que, tras la imposición del traslado de 317 menores desde el Gobierno central, Galicia creará centros específicos para atender de forma rápida y adecuada a estos jóvenes, de los cuales ya se han recibido 15 expedientes de traslado.

García denunció que el reparto de menores fue arbitrario y llevado a cabo sin consenso con las comunidades, una decisión que asocia a pactos del Ejecutivo estatal con sus socios políticos. Apuntó que autonomías como País Vasco o Cataluña no han recibido asignaciones de traslado y destacó que Galicia, junto con otras diez comunidades, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto.

La conselleira insistió en que el Gobierno autonómico seguirá recurriendo los decretos y normativas estatales relacionados con la atención a menores migrantes en todas las instancias posibles.