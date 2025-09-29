La Fiscalía pide dos años de cárcel para un hombre por homicidio imprudente por atropellar a una mujer en Maside (Ourense)

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel para un hombre acusado de un delito de homicidio imprudente grave luego de atropellar a una mujer el 11 de septiembre de 2021 en la carretera OU-409, entre Maside y Garabás (Ourense).

Según el escrito fiscal, el conductor perdió la atención mientras circulaba e invadió el arcén derecho, impactando contra los adoquines y el peatón que caminaba por la vía. El acusado no advirtió la presencia de la mujer en el momento del accidente, pero al notar los daños en su vehículo regresó y localizó a la víctima, solicitando entonces ayuda urgente.

La mujer fue ingresada en la unidad de reanimación del Centro Hospitalario Universitario de Ourense con múltiples traumatismos, y más tarde fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo donde fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el 28 de diciembre de 2021 tras padecer perjuicios personales muy graves.

Según informa Europa Press, además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama la privación del derecho a conducir por tres años, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, el pago de las costas procesales y una indemnización a la hija de la víctima por lesiones, intervenciones quirúrgicas y fallecimiento, que suma más de 40.000 euros.

El juicio está programado para mañana, martes, a las 09:30 horas en la Sala de lo Penal de Ourense.