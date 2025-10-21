Galicia vuelve a mirar al cielo: una semana de lluvias intensas y viento del suroeste

Galicia vuelve a mirar al cielo con la llegada del mal tiempo, una circulación atlántica que dejará lluvias abundantes, viento intenso y mar agitada durante buena parte de la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes avisos por precipitaciones y oleaje en el noroeste peninsular, con especial incidencia en A Coruña y Pontevedra, donde se esperan acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado.

Según el organismo estatal, la Península continúa bajo la influencia de una circulación atlántica muy húmeda, que mantendrá un predominio de cielos cubiertos en la vertiente atlántica, el Cantábrico occidental y los Pirineos, mientras que en el resto de España predominarán los intervalos nubosos. Galicia será, una vez más, la comunidad más afectada por el frente.

La previsión para este martes apunta a una jornada de chubascos generalizados y ocasionalmente tormentosos en la fachada atlántica, con lluvias más débiles y dispersas en el norte y este de la comunidad. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos y el viento soplará del suroeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral norte.

Durante el miércoles, la aproximación de una nueva borrasca reforzará la inestabilidad. La circulación del suroeste continuará aportando humedad, lo que provocará precipitaciones más intensas y persistentes en toda Galicia, especialmente durante la noche del miércoles al jueves, cuando se esperan lluvias localmente fuertes en el norte y el oeste. El viento, del mismo componente, irá aumentando de intensidad, con rachas muy fuertes en zonas elevadas y en la costa.

El jueves, Galicia seguirá bajo la influencia de las borrascas atlánticas, con un frente que cruzará la comunidad en las primeras horas del día. Se prevén lluvias continuadas por la mañana que tenderán a remitir con el avance de la jornada, dando paso a algunos claros por la tarde. Las temperaturas bajarán ligeramente y el viento soplará flojo del oeste.

A partir del viernes, el panorama meteorológico comenzará a estabilizarse con la entrada de vientos del norte, más fríos y secos, que harán disminuir la probabilidad de lluvia, aunque aún se mantendrán algunos chubascos residuales en el tercio norte. Las temperaturas descenderán de forma más acusada en esa zona, dejando un ambiente plenamente otoñal.

Meteogalicia advierte además de la formación de nieblas matinales y vespertinas en las comarcas interiores y zonas de montaña, especialmente en la mitad occidental, donde podrían ser persistentes. En el mar, los vientos del suroeste y el oleaje mantendrán la situación complicada en el litoral gallego, con olas que podrían superar los cinco metros en el norte de A Coruña y en la costa lucense.

El tiempo de esta semama, más acorde a esta época del año, marcará el regreso del otoño meteorológico en Galicia, con lluvias constantes, cielos encapotados y viento del suroeste en una semana que obligará, una vez más, a sacar el paraguas.