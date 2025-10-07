Hallan el cuerpo de un hombre en una carretera de Cee (A Coruña) y se investiga un atropello

La Guardia Civil investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre cuyo cuerpo fue localizado en la noche del lunes en la avenida de Fisterra de Cee (A Coruña), a la altura de la carretera AC-445 que une esta localidad con el municipio vecino de Corcubión. Todo apunta, según las primeras hipótesis, a que se trata de un atropello mortal.

El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el aviso poco después de la medianoche, cuando varias personas informaron de la presencia de un cuerpo tendido en la vía. Algunos testigos aseguraron haber visto un coche en la zona, que posteriormente habría abandonado el lugar, lo que refuerza la línea de investigación abierta por la Guardia Civil.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Protección Civil y agentes del instituto armado, que sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, el fallecido era un hombre vecino de Corcubión.

En el lugar se encontraron restos compatibles con el paso de un vehículo, por lo que el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de la Guardia Civil, con base en Santiago de Compostela, ha asumido la dirección de las pesquisas.

Los agentes tratan ahora de reconstruir los hechos y localizar al conductor o conductores implicados en este trágico suceso, mientras se toman declaraciones a los testigos y se analizan posibles grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.