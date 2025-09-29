Héroes anónimos de Galicia: 7 agentes locales reciben la Medalla al Mérito Policial

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la orden de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por la que se concede la Medalla al Mérito de la Policía Local a siete agentes de distintos municipios gallegos que, en los últimos meses, protagonizaron intervenciones decisivas para salvar vidas y proteger a la ciudadanía.

Se trata de un reconocimiento a quienes, en palabras de la propia orden, demostraron “cualidades de valor, sacrificio y lealtad” que los hicieron sobresalir en el cumplimiento de su deber, destacando su “compromiso de servicio público” y actuaciones calificadas como ejemplares.

Diversas actuaciones

Entre los distinguidos se encuentra Rubén Álvarez Hermida, inspector de la Policía Local de A Coruña, que el 30 de abril de 2024 rescató a una persona en apuros en el mar, junto al Aquarium Finisterrae. Su intervención evitó una tragedia y puso de relieve la rápida capacidad de reacción en situaciones de riesgo vital.

También fueron reconocidos los agentes Emilio Vázquez Guerra y Jesús López López, del Ayuntamiento de Chantada, por su intervención el 3 de noviembre de 2024 en un incendio en una vivienda. En aquel operativo rescataron a una persona con problemas de movilidad y lograron desalojar el edificio, evitando mayores daños.

En Vigo, la distinción recayó en los policías locales Matías Rodríguez Pousa y Juan Salvador Rodríguez Sanmartín, que el 26 de mayo de 2024 participaron en el rescate durante otro incendio en una casa de la ciudad, garantizando la seguridad de los ocupantes y vecinos.

La Medalla al Mérito fue otorgada también a los agentes Antonio Colmenero Lloves y Samuel Fernández Lago, de Ourense, que el 9 de noviembre de 2024 interceptaron a un conductor que circulaba de manera temeraria, protagonizando una fuga que puso en peligro tanto a peatones y otros conductores como a los propios policías.

Reconocimiento a la permanencia

Junto a estas distinciones, el DOG publica asimismo la concesión del distintivo de permanencia a 46 agentes de distintos municipios gallegos que cumplen 25 años de servicio efectivo sin sanciones disciplinarias ni antecedentes penales. Entre ellos se encuentran policías locales de Arteixo, Carballo, Ferrol, Pontevedra o Vigo, entre otros.