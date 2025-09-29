En directo
Chivite responde en el Senado sobre la presunta trama navarra del caso Koldo
Comparecencia de la Presidenta del Gobierno de Navarra, Dña. María Victoria Chivite Navascués, ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público
Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas
