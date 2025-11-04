Martes de temporal en Galicia: alerta naranja y suspensión de actividades marítimas

Galicia comenzará este martes la jornada bajo la influencia directa de las borrascas atlánticas, con la activación de la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral de A Coruña y Pontevedra. Según ha informado la Xunta de Galicia, el fenómeno obligará a suspender la actividad deportiva del programa Xogade y la federada en el mar en los ayuntamientos afectados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el temporal se inicie por la mañana en el noroeste y oeste de la costa coruñesa, extendiéndose por la tarde al suroeste de A Coruña y a todo el litoral de Pontevedra. Soplará viento del sur con fuerza 8 y se registrará mar combinada del suroeste con olas de hasta seis metros.

En la provincia de A Coruña, la alerta estará activa desde las 9.00 horas del martes hasta las 5.00 de la madrugada del miércoles, mientras que en Pontevedra se mantendrá desde el mediodía hasta las 10.00 del miércoles.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, especialmente de diques, rompientes y paseos marítimos, así como extremar las precauciones en la navegación y revisar cabos y amarras de las embarcaciones.

Lluvias persistentes y viento fuerte durante toda la semana

El temporal no se limitará a la jornada del martes. Galicia seguirá bajo la influencia de sucesivos frentes atlánticos, que dejarán lluvias persistentes e intensas durante los próximos días, especialmente en la mitad occidental.

Para este martes se esperan cielos cubiertos con lluvias generalizadas, más abundantes en las provincias atlánticas, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios significativos. El viento, de componente sur, soplará con rachas muy fuertes en el litoral coruñés y en zonas de montaña.

El miércoles continuará el temporal con precipitaciones localmente fuertes o tormentosas, sobre todo durante la mañana. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y el viento seguirá soplando con intensidad, aunque tenderá a disminuir por la tarde en el interior.

El jueves será una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con chubascos intermitentes, más frecuentes en la mitad oeste, y vientos del oeste moderados en el interior y fuertes en el litoral.

En conjunto, la semana estará dominada por un régimen de vientos del suroeste, con la entrada de varios frentes atlánticos que alternarán días de lluvia con breves treguas, manteniendo unas temperaturas suaves y sin grandes oscilaciones térmicas.