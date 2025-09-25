Muere un concejal socialista del Gobierno local de Lugo

El Ayuntamiento de Lugo ha confirmado este jueves el fallecimiento de Pablo Permuy Villanueva, concejal socialista del Gobierno local, que en los últimos meses se encontraba de baja por una larga enfermedad. La noticia ha causado un profundo impacto en la ciudad y en la corporación municipal, que ha decretado tres días de luto oficial como muestra de respeto y solidaridad con su familia.

Permuy falleció en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde permanecía ingresado, después de una larga batalla contra la enfermedad. Se había incorporado a la corporación lucense en 2023, de la mano de la entonces alcaldesa Lara Méndez, y desde el inicio asumió algunas de las áreas de mayor peso dentro del Ejecutivo local, como Economía, Personal, Contratación y Patrimonio.

Más allá de su labor como concejal, la trayectoria de Permuy estuvo ligada a la gestión económica en el Sergas, donde desarrolló una parte fundamental de su carrera profesional. Además, cultivó siempre una estrecha relación con el mundo del deporte, especialmente con el balonmano, disciplina en la que fue una figura muy activa. Esa combinación de experiencia técnica y pasión deportiva, unida a su carácter dialogante, le otorgó un perfil valorado dentro y fuera de la política.

El Gobierno local ha destacado en un comunicado su “seriedad, templanza y capacidad de diálogo”, así como su “firme voluntad de construir consensos”, valores que le permitieron ganarse el respeto de compañeros y adversarios políticos. En el plano personal, subrayan su cercanía y humanidad, cualidades que, aseguran, dejan una huella imborrable en la ciudad.

Una corporación marcada por la pérdida

El fallecimiento de Permuy supone un nuevo golpe para la política municipal lucense, que en marzo ya sufrió la trágica muerte de la alcaldesa Paula Alvarellos, víctima de un infarto durante un acto público. Esta doble pérdida en tan solo seis meses ha dejado tocada a la corporación, obligando al actual alcalde, Miguel Fernández, a reorganizar de nuevo las funciones dentro del Ejecutivo local.

Como consecuencia de este deceso, se ha suspendido el pleno ordinario previsto para este jueves, así como todos los actos oficiales programados hasta la finalización del luto. Durante tres días, las banderas ondearán a media asta en la Casa Consistorial y en todas las dependencias municipales, en señal de duelo.

El conjunto de la corporación, así como representantes de distintos ámbitos de la sociedad lucense, han querido trasladar sus condolencias y reconocimiento a la figura de Pablo Permuy.

“Su paso por el Ayuntamiento deja una huella imborrable, tanto por el trabajo desarrollado como por sus cualidades humanas”, señaló el Gobierno local en su mensaje de despedida.