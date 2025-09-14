La policía local de Pobra do Caramiñal detiene a tres personas implicadas en la gestión de un alijo de una tonelada de cocaína

La Policía Local de A Pobra do Caramiñal arrestó el sábado a tres hombres vinculados a una partida de más de mil kilos de cocaína que había sido interceptada horas antes en territorio coruñés. El operativo, que permanece bajo secreto de sumario, ha pasado ahora a depender de los agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de Galicia, con el apoyo de las comisarías de Ribeira y Vigo.

Las detenciones se produjeron en la tarde del sábado, cuando los agentes locales identificaron a los presuntos responsables de custodiar el estupefaciente. Según fuentes consultadas por Europa Press, los tres arrestados son originarios de Colombia y fueron trasladados de inmediato a las dependencias de la Policía Nacional en Ribeira, donde quedaron a disposición judicial.

El origen de la intervención se remonta a la madrugada del mismo día, cuando el GRECO de Galicia dio alcance al vehículo que transportaba la droga. En el transcurso del dispositivo, el cargamento cayó al suelo, lo que permitió a los investigadores incautar la tonelada de cocaína y desarticular una parte de la red que planeaba distribuirla.

El caso continúa bajo secreto de sumario mientras se analizan posibles vínculos con redes internacionales y se esclarece el papel exacto de cada detenido dentro de la operación.