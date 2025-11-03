Rueda respalda la dimisión de Mazón y afirma que Feijóo fue “coherente de principio a fin”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respaldado este lunes la decisión del hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de presentar su dimisión, calificándola de “lo correcto y lo adecuado”.

En declaraciones a los medios tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Rueda recordó que siempre defendió que se trataba de “una decisión personal” y que, tras escuchar las explicaciones del dirigente valenciano y el homenaje de Estado celebrado la pasada semana en Valencia, considera que “ha hecho lo correcto y lo adecuado”.

“Es una pena que no cunda el ejemplo y que otros, con muchas responsabilidades en la DANA, sigan actuando con soberbia y pretendiendo hacer ver que nada tiene que ver con ellos”, lamentó el presidente gallego.

Feijóo, “coherente de principio a fin”

Rueda también defendió la gestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la crisis valenciana, asegurando que fue “coherente de principio a fin con lo que dijo y con lo que después sucedió”.

Para el también presidente del PP de Galicia, la dimisión de Mazón “concuerda plenamente con lo que sostuvo Feijóo”. Según recordó, el propio Mazón explicó en su comparecencia que “nada más producirse la DANA, Feijóo le dijo que debía pedir la declaración de nivel 3 de emergencia, y se equivocó al no hacerle caso”.

“Creo que Feijóo estaba dando los consejos y tomando las decisiones adecuadas. Habría que preguntarse por qué al Gobierno central no le interesaba y prefería despacharlo con aquel ‘si necesitan ayuda, que me la pidan’, que acompañará a Pedro Sánchez durante toda su vida”, señaló Rueda.

“Permanecer como diputado también es una decisión personal”

Preguntado por si considera que Mazón debería dejar también su acta de diputado, Rueda respondió que por el momento desconoce los términos concretos, pero recordó que, “igual que la dimisión es una decisión personal, permanecer o no como diputado también lo es”.

En este sentido, apuntó que algunos “pedían su dimisión con el objetivo de mantenerlo en el foco y tapar las dimisiones de otros”, por lo que ahora, dijo, “cambiarán el discurso y dirán que el problema es que siga siendo diputado”.

Rueda fue preguntado también sobre la situación del PP a nivel estatal y el papel de Vox en la gobernabilidad valenciana. En su respuesta, recordó que el PP dispone de una mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas, lo que, a su juicio, permitirá una transición ordenada.

“Mazón apelaba a la mayoría que le permitió ser presidente para garantizar la gobernabilidad y hacer posible una transición. Lo importante ahora es que el proceso de reconstrucción continúe, porque ni mucho menos está terminado”, afirmó el presidente gallego.