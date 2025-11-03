Alejandro Albalá conquista el corazón de Miri Pérez-Cabrero durante el debate final de 'Supervivientes All Stars'

El debate final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' cerró la edición más intensa del reality con la coronación de Rubén Torres como ganador absoluto. Los finalistas Tony Spina, Miri y Jessica Bueno repasaron su paso por el concurso entre emociones, reproches y reconciliaciones. La gala dejó momentos inolvidables, como la cena romántica entre Miri y Alejandro Albalá, el reencuentro de Tony con Marta Peñate y la inesperada reconciliación entre Rubén y Adara. Sandra Barneda despidió el programa agradeciendo a los concursantes y anunciando que ya se trabaja en la próxima edición de 'Supervivientes 2026'.

Cena romántica en directo entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero

El debate final de la segunda edición 'Supervivientes All Stars' puso el broche de oro a la edición más exigente del reality, reuniendo en plató a los finalistas Tony Spina, Miri y Jessica Bueno, antes de la entrada triunfal del ganador, Rubén Torres, que consiguió hacerse con la victoria tras una temporada marcada por el esfuerzo y la superación.

Durante la velada, los concursantes tuvieron la oportunidad de expresar sus decepciones, aclarar malentendidos y cerrar capítulos pendientes con antiguos compañeros. Noel Bayarri sorprendió al desvelar un curioso episodio sobre un intento de hurto de cocos, lo que provocó risas y complicidad entre los asistentes en el público. La gala también dejó espacio para la emoción, con reencuentros y reconciliaciones que pusieron de manifiesto la intensidad de la convivencia en Honduras.

Uno de los momentos más comentados fue la cena romántica entre Miri y Alejandro Albalá, quienes decidieron darse una segunda oportunidad para seguir conociéndose fuera del programa, mientras Tony Spinase fundía en un emotivo abrazo con su esposa, Marta Peñate. Jessica Bueno, por su parte, destacó la amistad que ha forjado con Gloria Camila y la fortaleza que ha ganado tras su paso por el concurso.

El punto más emotivo llegó con la entrada de Rubén Torres, visiblemente emocionado al recordar lo duro que había sido el desafío y su reconciliación con Adara. La presentadora, Sandra Barneda, cerró la noche con un mensaje de agradecimiento y la promesa de que el equipo ya trabaja en la próxima edición de 'Supervivientes 2026'.