El precio del tabaco cambia en noviembre y afecta a todas estas marcas
Conoce las nuevas tarifas de venta al público de cigarrillos, cigarros, cigarritos o picaduras de pipa que han entrado en vigor
Con la llegada del mes de noviembre, vuelve a cambiar el precio del tabaco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarrillos, cigarros, cigarritos o picaduras de pipa.
La Resolución del 31 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 1 de noviembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.
Entre las marcas afectadas se encuentran algunas muy conocidas como Reds American Blend KS o Harbour Red.
Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares
CIGARRILLOS
Euros/cajetilla
- Reds American Blend KS RC 20s.4,60
- Reds American Blend White KS RC 20s. 4,60
PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
- Harbour Red (150 g). 11,20
- Harbour Red (20 g). 1,60
- Harbour Red (500 g). 39,00
Nuevos precios del tabaco en Ceuta y Melilla
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
A. FLORES
- A. Flores Half Corona-Capa Madura Latas M (25). 3,25
CONSTANTINO GONZÁLEZ
- Constantino González Corto 4 X 50 M (25). 2,75
- Constantino González Robusto 5 X 52 M (25). 3,25
EL CRIOLLITO
- DBL Magnum 6X60 C (24). 3,85
- DBL Magnum Mazo (20). 3,60
- Half Corona Mazo (20).2,50
