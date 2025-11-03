La dimisión de Carlos Mazón marca un punto de inflexión en la política valenciana tras un año de máxima tensión por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, una tragedia que dejó 229 muertos y un profundo impacto social y político. En su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Mazón ha reconocido errores -como no cancelar su agenda aquel día-, pero ha denunciado una "campaña brutal" que, según él, buscó convertir un fallo humano en una culpabilidad moral. En un discurso cargado de emoción, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber negado recursos y apoyo para la reconstrucción, asegurando que su salida busca "devolver objetividad" al proceso y aliviar la presión sobre su familia y su entorno político.

El anuncio de su dimisión se produce en un contexto de creciente aislamiento político y judicial. Mientras el PP pacta con Vox el nombramiento de un presidente provisional, el foco judicial sigue puesto en la investigación penal sobre la gestión de la emergencia. Paralelamente, la comparecencia como testigo de Maribel Vilaplana -la periodista que acompañó a Mazón durante el almuerzo del día de la catástrofe- abre una nueva fase en la instrucción del caso.

Dimisión Carlos Mazón, en directo: candidatos, elecciones, reacciones y última hora