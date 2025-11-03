Dimisión Carlos Mazón, en directo: candidatos, elecciones, reacciones y última hora

Dimisión
El líder del PP valenciano se despide denunciando una “campaña brutal” y cargando contra el Gobierno por la falta de apoyo en la reconstrucción
La dimisión de Carlos Mazón marca un punto de inflexión en la política valenciana tras un año de máxima tensión por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, una tragedia que dejó 229 muertos y un profundo impacto social y político. En su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Mazón ha reconocido errores -como no cancelar su agenda aquel día-, pero ha denunciado una "campaña brutal" que, según él, buscó convertir un fallo humano en una culpabilidad moral. En un discurso cargado de emoción, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber negado recursos y apoyo para la reconstrucción, asegurando que su salida busca "devolver objetividad" al proceso y aliviar la presión sobre su familia y su entorno político.
El anuncio de su dimisión se produce en un contexto de creciente aislamiento político y judicial. Mientras el PP pacta con Vox el nombramiento de un presidente provisional, el foco judicial sigue puesto en la investigación penal sobre la gestión de la emergencia. Paralelamente, la comparecencia como testigo de Maribel Vilaplana -la periodista que acompañó a Mazón durante el almuerzo del día de la catástrofe- abre una nueva fase en la instrucción del caso.
La pregunta... Tras la dimisión de Mazón, ¿qué pasa ahora con la remodelación del Consell?
El ahora presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien esta mañana ha presentado su dimisión como líder del Consell, ha esclarecido este lunes algunas de las incógnitas que en los últimos días se habían lanzado sobre su futuro. Mazón se va, pero deja en el aire quién será su sustituto. Sin embargo, si algo estaba claro para esta primera semana del mes de noviembre era que iba a haber cambios en el Consell.
Mónica García, sobre Mazón: "Se va tarde y mal"
Cuerpo acusa a Mazón de dimitir "tarde" y "mal", además de "no tener valentía" para convocar elecciones
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha acusado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de "no tener valentía" para convocar elecciones, además de haber anunciado su dimisión "tarde" y "mal".
Así lo ha afirmado el ministro en declaraciones a los medios antes del 12º Congreso Anual de Multinacionales con España, en las que también ha señalado las formas con las que el presidente autonómico ha presentado su dimisión: "Creo que esta mañana hemos visto una muestra más de cómo no tienen que hacerse las cosas".
Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno central ha estado en todo momento con la ciudadanía, explicando que el Ejecutivo ha desembolsado "sobre el terreno" más de 8.000 millones de euros, lo cual, ha añadido, supone el 10 por ciento del PIB de la comunidad.
"Es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en cinco años, en un solo año", ha espetado el ministro, tratando de ejemplificar la "magnitud de la importancia de estas ayudas", las cuales, ha añadido, "están siendo vitales" para la zona afectada por la dana del pasado octubre.
¿Quién es el nuevo sustituto de Mazón? Los tres posibles candidatos que baraja el PP
Entre los nombres que maneja la dirección nacional destaca María José Catalá, actual alcaldesa de Valencia y diputada autonómica. Catalá es considerada la opción preferida de Feijóo por su proyección nacional, su experiencia institucional y su reciente victoria electoral en la capital. Ha sido consellera de Educación, portavoz parlamentaria y alcaldesa de Torrent, lo que la convierte en una dirigente con amplio recorrido dentro del PP valenciano. Su designación como presidenta autonómica, sin embargo, dependería de una nueva sesión de investidura que requeriría el apoyo de Vox, un respaldo que por ahora no está garantizado.
El secretario de Estado de Sanidad: "Uno pensaba que no se podía ir de manera más indigna"
Joan Baldoví, sobre la dimisión de Mazón: "Un final patético digno del peor presidente"
El síndic de Compromís en las Cortes Valencianas ha celebrado la dimisión de Mazón.
"Te has ido sin recibir a las víctimas, mintiendo y vendiéndote como la mayor víctima de todo esto. Un final patético digno del peor presidente del peor gobierno de nuestra historia. Ahora, que hable a la gente", ha escrito en X.
Juan Francisco Pérez Llorca, nuevo sustituto de Mazón
Su sustituto en el interinaje hasta las próximas elecciones autonómica será Juan Francisco Pérez Llorca, secretario del partido y portavoz del grupo parlamentario, aunque su nombramiento ha de contar con el visto bueno de Vox, algo que, previsiblemente, ya debe de estar hablado.
El análisis completo de la comparecencia de Mazón
Mazón pasará a ser diputado raso, dentro del grupo parlamentario popular. Ha sido una de las exigencias de Mazón para no perder el aforamiento y poder encarar el proceso judicial de la dana, en el que todavía no está imputado con las garantías adicionales de ser solo procesado, si es que finalmente lo es, en el Tribunal Superior de Justicia.
Mazón no convocará elecciones y seguirá como diputado en las Cortes Valencianas
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, dimitirá al frente del Gobierno valenciano, pero seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas, según ha podido saber EFE.
Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"
Mazón, el candidato popular al que menos le costó llegar al Palau
Era un 3 de julio de 2021 y Carlos Mazón arrasó en el congreso del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Más del 99% de los votos fueron para este candidato llegado de Alicante y que los populares habían elegido para intentar recomponer el partido y, sobre todo, para volver a gobernar.
El futuro de Mazón, en el aire
El hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión. Sin embargo, su futuro sigue en el aire, pues su comparecencia ha estado marcada por la ambigüedad y los ataques constantes al Gobierno de Pedro Sánchez.
La incógnita se instala ahora en si Mazón mantendrá su acta de diputado en las Cortes Valencianas (con lo que mantendría su aforamiento de cara al proceso judicial que podría enfrentar) o, por el contrario, renunciaría a dicha acta y, de tal manera, podría ser juzgado como un ciudadano de a pie.
Finaliza la comparecencia de Mazón
Mazón carga contra el Gobierno en su última comparecencia como president
"El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarme políticamente. Ha perjudicado a las víctimas", ha asegurado el hasta ahora president.
"Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir enyte un hombre que se ha equivocado y una mala persona", ha rematado.
Mazón: "Ya no puedo más. Ha sido un honor"
El president Mazón ha asegurado que "ya no puedo más", al tiempo que ha asegurado que sabe "que el futuro president será capaz de liderar la reconstrucción".
Mazón anuncia su dimisión: "Apelo a la responsabilidad para elegir nuevo presidente de la Generalitat"
"Liderar la reconstrucción requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos ya", ha explicado el hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
"Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", ha espetado.
Mazón incide en el bulo de que AEMET no informó de la alerta roja por la DANA
Mazón ha justificado la ausencia en sus labores asegurado que, la "campaña de acoso" que vivió, fue "para tapar los tremendos fallos que tuvieron las agencias del Gobierno".
Mazón, sobre las críticas por su gestión: "He vivido una campaña brutal para llamarme asesino"
El president de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, ha asegurado que ha "vivido una campaña brutal para llamarme asesino".
Mazón: "Cometí errores, lo reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida"
El president Mazón ha asegurado que "sé que cometí errores, lo reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida".
Por este motivo, ha añadido que "he pedido perdón. y hoy lo vuelvo a repetir".
Mazón: "Cometí el error de mantener mi agenda de ese día"
"Debí haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hasta allí", ha explicado.
Mazón: "Es el día de reconocer los errores propios"
"Hoy es el primer día como excepción que haré referencia a mi persona", ha explicado Mazón, al tiempo que ha explicado que "quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Es hora de reconocer los errores propios".
En este sentido, Mazón ha explicado que "permití que se generaran toda clase de bulos por no dar explicaciones a tiempo".
Mazón aprovecha su última comparecencia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez
"Todo este despliegue lo estamos haciendo solos, sin ninguna aportación a fondos perdidos del Gobierno", ha explicado Carlos Mazón sobre las labores de reconstrucción; algo que es ciertamente falso.
"La falta de ayuda durante las primeras horas fue clamorosa", ha espetado, que ha rematado añadiendo que "queríamos ayuda, la pedimos, y jamás la recibimos", en referencia a la frase inventada que se popularizó sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Mazón, sobre la reconstrucción: "¡Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho!"
Mazón ha asegurado que "jamás un Gobierno autonómico ha abordado un reto anímicamente parecido".
"¡Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho!", ha explicado sobre la reconstrucción.
Mazón: "He decidido hacer un balance más personal tras los últimos 12 meses"
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comenzado asegurando que "he decidido hacer un balance más personal tras los últimos 12 meses".
Mantiene que durante todo este tiempo siempre ha tenido "el mismo criterio", aunque ha lamentado que "ante una situación tan grave, hablar de mi situación personal y futuro político, me pareció una frivolidad".
Mazón anuncia que ha hablado esta mañana con Felipe VI
"Después de haber hablado con SM el Rey esta misma mañana para agradecerle siempre su apoyo con la Comunitat Valenciana, quiero empezar agradeciéndole su lealtad, grandeza y apoyo a los valencianos en todo momento", ha espetado.
Comienza la declaración institucional de Carlos Mazón
Máxima expectación ante la llegada de Mazón
Los periodistas se agolpan en la sala habilitada en el Palau de la Generalitat a la espera de que el -por ahora- president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comience su declaración institucional, que estaba prevista a las 09:00 horas.
Por su parte, el president estará arropado en esta rueda de prensa por todo su Consell.
Informa Alicia Martí desde Valencia.
Mazón comparecerá en breves instantes
La declaración institucional de Carlos Mazón comenzará en breves instantes, pues la comparecencia está convocada para las 09:00 horas.
El anuncio de Mazón coincide con la declaración de Vilaplana ante la jueza
Esa comparecencia de Mazón tendrá lugar el mismo día que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado como testigo a la periodista Maribel Vilaplana -que comió con el president en el restaurante El Ventorro el 29O- para ayudar a esclarecer lo que hizo en esas horas. Por lo pronto, la jueza le ha pedido el tiket del parking para que lo aporte en su declaración.
Además, el lunes es también el día en que Feijóo ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP, al que asistirán 'barones' territoriales de la formación. En este momento, esa cita estará marcada por la previsible salida de Mazón.
Una presión incipiente dentro del PP
En las últimas horas ha crecido la presión interna dentro del partido para que Mazón dé un paso atrás y dimita. A eso se suma que este pasado domingo por la tarde familiares de víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre de 2024 se concentraron a las puertas del Palau de la Generalitat para volver a exigir su dimisión, algo en lo que no han cesado desde hace un año.
La posible sucesión de Mazón
El sábado se conoció que los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido en sustitución de Mazón, y que ya habrían trasladado ese apoyo a la dirección nacional del PP en Madrid.
Mazón ya está en el Palau de la Generalitat
Según informa RTVE, Carlos Mazón ya se encontraría dentro del Palau de la Generalitat, donde presumiblemente anunciará su dimisión en poco más de 30 minutos.
Las 48 horas que agotaron la paciencia de Génova
Coincidió con el día de difuntos. Ese momento en que se dio cuenta de que estaba solo y envuelto en sombras. Este sábado, el presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional, Carlos Mazón, aún mantenía su intención de seguir adelante e incluso se reafirmaba en su objetivo de cambiar a algunos miembros de su Consell para afrontar con más brío una reconstrucción posdana a la que se aferra para llegar a 2027.
Mazón comparecerá a las 09:00 horas
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá a partir de las 09:00 horas desde el Palau de la Generalitat para dar a conocer su decisión.
Buenos días, comienza el minuto a minuto sobre la última hora de la decisión de Carlos Mazón.
