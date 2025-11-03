5 looks para empezar noviembre siendo la mejor vestida de la oficina

Es oficial, los termómetros han caído y el cambio de armario es ya una realidad. Si durante el mes de octubre hemos estirado el "entretiempo" todo lo que hemos podido, desde hace unos días las calles son el reflejo de que el invierno está cada vez más cerca, y esto ¿qué significa en términos fashion? Capas, muchas capas, es ese momento en el que sales de casa y si no vas lo suficientemente abrigada sientes frío, pero que en cuanto llegas a cualquier sitio cerrado te sobra todo.

De ahí que encontrar el uniforme perfecto para ir a la oficina cada día se pueda convertir en un auténtico rompecabezas, pero tranquila, para eso estamos aquí para inspirarte con varios looks que se convertirán en tus aliados de estilo durante los primeros días de noviembre, hablamos de jerséis de punto fino, vaqueros de tiro alto, trajes de 3 piezas a lo más business woman y también vestidos y faldas midi que funcionan igual de bien para una reunión a primera hora que para un afterwork al atardecer. Palabra de editora de moda.

Look 1: El vestido de cuadros que soluciona cualquier mañana

Nada más versátil que un vestido camisero de cuadros para esos días en los que no sabes qué ponerte. El corte midi y los pliegues de este modelo de Zara estilizan la figura y aportan ese aire relajado, pero pulido que todas buscamos entre semana. Puedes combinarlo con unas botas altas y un abrigo camel, o con deportivas blancas si tu oficina es más casual chic.

Vestido midi cuadros pliegues, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi cuadros pliegues. Zara

Cuello solapa, manga larga acabada en puño, bolsillos laterales y cierre frontal con botones.

Look 2: Punto, lana y un toque de sofisticación

Si hay una combinación que siempre funciona, esa es la de una falda midi con un cárdigan de punto. Este dúo es perfecto para esos días en los que tienes una jornada larga y quieres sentirte cómoda pero elegante. El detalle de pelo sintético en el cuello del cárdigan le da un aire retro que equilibra el clasicismo de la falda de lana.

Cárdigan cuello pelo, de Mango (39,99 euros)

Cárdigan cuello pelo. Mango

Tejido de canalé, diseño entallado y cuello con detalle de pelo sintético.

Falda de lana evasé, de Mango (59,99 euros)

Falda de lana evasé. Mango

Diseño midi, tejido mezcla de lana y cintura elástica.

Look 3: Doble denim, versión ejecutiva

El total look denim sigue siendo una de las fórmulas más potentes de la temporada, y la versión de Paula Echevarría para Primark lo demuestra. Una camisa entallada con botones dorados y unos vaqueros bootcut crean una silueta estilizada y versátil, ideal para un día de reuniones o una comida de trabajo. Completa el look con mocasines y chaqueta de doble faz.

Camisa en denim de algodón de Paula Echevarría, de Primark (22,00 euros)

Camisa en denim de algodón de Paula Echevarría. Primark

Corte entallado, color índigo y botones dorados.

Vaquero bootcut con botones de Paula Echevarría, de Primark (20,00 euros)

Vaquero bootcut con botones de Paula Echevarría. Primark

Tiro alto, botonadura setentera y pernera estilo bootcut.

Look 4: El traje de raya diplomática más elegante del otoño

Si eres de las que sienten que su mejor versión aparece al ponerse un traje, este conjunto "made in Spain" será tu nuevo imprescindible. Un total look de raya diplomática con americana, chaleco y pantalón recto que desprende elegancia y seguridad. Puedes llevarlo con camisa blanca y mocasines o romper con unas zapatillas minimalistas para un aire más relajado.

Americana vicus, de Tinta y Bariloche (195 euros)

Americana vicus. Tinta y Bariloche

Corte entallado, cuello tipo smoking y botón metálico.

Chaleco caetaria, de Tinta y Bariloche (99 euros)

Chaleco caetaria. Tinta y Bariloche

Rayas verticales a juego con la blazer, escote en pico y cierre frontal con botones.

Pantalón noega, de Tinta y Bariloche (79,95 euros)

Pantalón noega. Tinta y Bariloche

Diseño de raya diplomática al igual que la blazer y el chaleco. Corte recto y tiro medio con doble cierre frontal.

Look 5: Blusa romántica + vaqueros rectos = combo ganador

El estampado de cuadros vichy es un clásico que esta temporada vuelve a conquistar la oficina. Combina esta blusa romántica con volantes con unos vaqueros de corte amplio para equilibrar el conjunto. Un look cómodo y con ese punto french girl que siempre resulta inspirador.

Blusa de volantes cuadro vichy, de Zara (25,95 euros)

Blusa de volantes cuadro vichy. Zara

Escote pico con volante y lazo, manga larga y diseño fluido.

Wide high jeans, de H&M (29,99 euros)

Wide high jeans. H&M

Pantalón vaquero de efecto lavado, talle alto y perneras amplias rectas.

La clave para vestir bien en noviembre no está en reinventar tu armario, sino en apostar por básicos actualizados, tejidos cálidos y siluetas que te permitan moverte con libertad sin renunciar al estilo. Con estas cinco ideas, estarás lista para ser la mejor vestida de la oficina, haga el tiempo que haga.