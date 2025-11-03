Microsoft lleva 10 años mintiendo a los usuarios con las actualizaciones de Windows: por fin, lo va a solucionar

Si usas Windows, es casi seguro que has vivido esa frustrante experiencia: es tarde, quieres apagar tu PC de forma rápida, pero el sistema te dice que necesita una actualización. Lleno de esperanza, seleccionas la opción "Actualizar y apagar", imaginando que la máquina hará su trabajo y morirá en paz. Pero a la mañana siguiente, te encuentras con que el PC nunca se apagó.

Esta situación, conocida por casi todos los usuarios, era una promesa engañosa que Windows ofrecía desde hace unos diez años, introducida con Windows 10. El funcionamiento de esta opción, que teóricamente debería apagar el ordenador tras instalar las updates, ha sido defectuoso durante mucho tiempo. El sistema, simplemente, no cumplía correctamente con la orden de apagado.

La raíz del problema estaba en el proceso de actualización. Aunque la máquina necesita un reinicio para instalar y modificar archivos esenciales antes de que Windows se inicie por completo, una vez que este reinicio se realizaba y las actualizaciones se instalaban, Windows no era capaz de recordar que la orden final era apagarse. El resultado era un reinicio en lugar de un apagado definitivo.

El fin de la frustración con una nueva actualización

Microsoft finalmente ha puesto fin a esta frustración de una década. La actualización KB5067036, que permite actualizar a Windows 11 25H2 Build 26200.7019, solucionará este fallo.

Con esta corrección, la opción "Actualizar y apagar" hará lo que siempre se esperó de ella: apagará tu máquina después de instalar la actualización. Los ingenieros de Microsoft han logrado que el sistema "recuerde" la orden de apagarse una vez finalizado el proceso. Es una pequeña, pero largamente esperada, victoria para la lógica y la comodidad de todos los usuarios de Windows.