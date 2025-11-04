Rueda tiende puentes con Castilla y León para impulsar vivienda, innovación e infraestructuras en el Noroeste

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este martes la necesidad de “seguir tendiendo puentes” con Castilla y Leóny con el conjunto de las comunidades autónomas “para impulsar el desarrollo económico, las infraestructuras y el bienestar social” del Noroeste peninsular. Lo hizo en el marco del I Foro Ancares: los retos del Noroeste, organizado por El Progreso y Diario de León, en el que participó junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Durante su intervención, Rueda subrayó que la vivienda constituye “un problema de primer orden” ante el que “hay que ser prácticos y hacer viviendas”. Recordó que el objetivo del Gobierno gallego es duplicar el parque público durante esta legislatura, pasando de las 4.000 actuales a 8.000, y destacó que ya hay cerca de 3.000 en marcha.

Entre las medidas previstas para el próximo año, mencionó el incremento del 20 % en la edificabilidad de las promociones protegidas y la puesta en marcha de un proyecto piloto para transformar bajos comerciales en desuso en viviendas públicas.

Ciencia, innovación y defensa

El presidente de la Xunta aprovechó su intervención para poner en valor la apuesta de Galicia por la investigación, el desarrollo y la innovación, lo que denominó “I+G+i”. Recordó que ayer comenzó la tramitación de la nueva Ley gallega de Ciencia e Innovación, y destacó la concesión a Galicia de la fábrica europea de inteligencia artificial, un proyecto que, según indicó, “situará a la comunidad en la vanguardia tecnológica del continente”.

Rueda señaló también las oportunidades que ofrece el parque empresarial de As Rozas, en el municipio lucense de Castro de Rei, en el ámbito de la defensa y la seguridad, un sector con “muchísimas posibilidades de crecimiento”.

Lugo, energía e infraestructuras

El presidente gallego lamentó la “discriminación” que sufre la provincia de Lugo tanto en el ámbito de la planificación eléctrica, que impide el desarrollo industrial, como en el de las infraestructuras, y pidió al Gobierno central que apruebe presupuestos que permitan acometer inversiones pendientes.

En materia de autopistas y comunicaciones, Rueda reclamó una vez más “justicia” en los peajes de las autopistas gallegas, que siguen siendo elevados “mientras se levantan en otros territorios”, y subrayó la necesidad de avanzar de forma decidida en el Corredor Atlántico, una infraestructura clave para la competitividad del Noroeste.

“No puede ser que Ferrol y Lugo sigan a estas alturas sin una conexión ferroviaria a la altura”, advirtió el mandatario, insistiendo en que “todo esto hay que pedirlo y hay que pedirlo al mismo tiempo”.