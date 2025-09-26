La satisfacción vital y la percepción de salud mejoran notablemente entre los gallegos en 2024

La felicidad y la percepción de bienestar de los gallegos siguen en ascenso según la última Encuesta estructural a hogares del Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondiente a 2024. El porcentaje de residentes que puntúan su satisfacción vital por encima de 7 ha alcanzado el 73,7%, con una media de 7,31 sobre 10, mejorando constantemente desde hace una década.

Geográficamente, las zonas de Lugo Oriental y Ourense Sur son donde las personas se muestran más satisfechas con su vida. Esta tendencia implica un avance notable desde 2014, año en el que la media era de 6,74 y solo el 59,8% superaba la barrera del 7.

En cuanto a la salud, el estudio refleja también un crecimiento significativo, ya que el 64,1% de los gallegos considera que su estado físico es bueno o muy bueno, cuatro puntos porcentuales más que en 2019. En lo emocional, el 60,8% asegura sentirse feliz siempre o casi siempre, también en aumento frente a datos previos.

Otro dato relevante es el aumento en la sensación de seguridad al caminar solos por las calles por la noche, que alcanza al 80,4% de la población, seis puntos más respecto a 2019 y ocho en comparación con 2014.

Además de estas variables, la encuesta contempla aspectos como la calidad de las relaciones personales, la solidaridad, la confianza ciudadana y la percepción sobre los problemas en los hogares.