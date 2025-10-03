Seis años de prisión para una mujer que vació un ojo a su pareja con un cargador de móvil

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena a seis años de cárcel impuesta a una mujer por agredir a su pareja con un cargador de móvil en el rostro, un ataque que le provocó la pérdida del ojo izquierdo. La resolución judicial descarta que se tratase de un accidente, como defendió la acusada, y respalda en su integridad la sentencia emitida por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Los hechos se produjeron en abril de 2021 en la ciudad olívica, cuando la mujer golpeó a su novio con el dispositivo, impactando directamente en el ojo. Durante el juicio, la acusada reconoció haber golpeado al hombre, pero sostuvo que había sido un acto defensivo porque, según alegó, él la estaba agrediendo. Argumentó además que nunca tuvo intención de causar una lesión de tal gravedad.

El TSXG, sin embargo, entiende que la agresión fue “directa e intencionada” y que el ataque se realizó en una zona del cuerpo en la que resultaba evidente que se ocasionarían daños graves. “Ni la intención ni la asunción de las consecuencias ofrecen duda, por más que la recurrente exprese que no era su intención inicial causar un daño de tanta gravedad”, recoge el fallo.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Pontevedra estableció para la condenada la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante diez años. También le impuso el pago de una indemnización de 72.000 euros por las lesiones y las secuelas sufridas, así como el abono de los gastos periódicos que implique la reposición de la prótesis ocular, con un límite máximo de 48.000 euros adicionales.

En total, la responsabilidad civil podría alcanzar los 120.000 euros. Con esta decisión, el alto tribunal gallego cierra la vía del recurso y deja firme la condena por un delito de lesiones con resultado especialmente grave.