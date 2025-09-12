El verano se cuela hoy en Galicia en mitad de un otoño anticipado

El calendario avanza hacia el otoño y, aunque la estación astronómica no comienza hasta el próximo 22 de septiembre, Galicia lleva ya varias jornadas instalada en un tiempo típicamente otoñal.

Las borrascas atlánticas han dejado lluvias frecuentes, cielos encapotados, humedad persistente y un descenso notable de las temperaturas, con las primeras heladas en el interior de Orense. Sin embargo, este viernes el panorama cambiará por unas horas: el verano regresa de forma casi inesperada y se dejará sentir en buena parte de la comunidad.

Según MeteoGalicia, tras la entrada de varios frentes en días pasados, Galicia quedará bajo la influencia anticiclónica. La jornada comenzará con bancos de niebla y nubes bajas en zonas del interior, acompañados de algún chubasco débil, especialmente en la mitad norte. Con el paso de las horas, el cielo se abrirá y la tarde se anuncia mucho más despejada, sobre todo en la mitad sur, donde el sol volverá a brillar.

Las temperaturas también reflejarán ese cambio. Aunque las mínimas descenderán ligeramente, las máximas experimentarán un repunte que devolverá cierta sensación estival: en Orense se alcanzarán los 27 grados, mientras que en las Rías Baixas los termómetros rondarán los 22.

En el interior de Pontevedra y Lugo también se esperan valores agradables, cercanos a los 24-25 grados. El viento soplará flojo de componente oeste-noroeste, con intervalos moderados en el litoral, lo que reforzará la sensación de calma atmosférica.

Este respiro contrasta con lo vivido en jornadas anteriores, cuando las lluvias obligaron a rescatar el paraguas casi a diario. El jueves, sin ir más lejos, un nuevo frente volvió a dejar precipitaciones en buena parte de la comunidad y un ambiente fresco que parecía confirmar que el verano había quedado definitivamente atrás.

La llegada del anticiclón este viernes, aunque breve, supondrá una tregua y permitirá disfrutar de actividades al aire libre antes de que regresen las nubes.

El alivio, sin embargo, será efímero. Los modelos meteorológicos apuntan a que el sábado volverá la inestabilidad, con cielos más cubiertos y precipitaciones que se extenderán desde el Atlántico. Septiembre continuará así moviéndose entre dos estaciones: los coletazos del verano y los primeros golpes de un otoño que parece haber llegado antes de tiempo.