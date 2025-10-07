Un vuelo de Vigo a Madrid despega con retraso porque el operario del combustible… ¡se quedó dormido!

A veces, la realidad supera a cualquier guion de una buena comedia. Los pasajeros del vuelo de Iberia que debía despegar de Vigo a las 6.30 de la mañana de este lunes rumbo a Madrid fueron testigos de una de esas escenas que se recuerdan durante mucho tiempo entre el humor y la resignación.

El periodista deportivo de ESPN Rodrigo Fáez, que había acudido a la ciudad para cubrir el Celta-Atlético de Madrid del domingo por la noche, fue uno de los afectados… y también el narrador improvisado de la historia.

“Lamento informarles que el señor que se encarga del combustible se ha dormido. Han llamado a un compañero que vive cerca del aeropuerto y en unos cinco minutos estará por aquí. Suena a broma, pero es así. Lo sentimos…”, anunció serenidad el capitán del vuelo por megafonía, según publicó Fáez en su cuenta de X (antes Twitter).

El periodista, entre divertido e incrédulo, compartió el momento con sus seguidores en tres mensajes que rápidamente se viralizaron: “Salimos. Saludo al héroe dormido. Sigo roto de risa”, escribió después. Y ya al aterrizar en Madrid, cerró el hilo con humor: “El héroe dormido ha hecho historia. Saludos y buen día”.

El surrealista incidente se suma a los problemas que viene arrastrando el aeropuerto de Vigo durante las últimas jornadas debido al fallo en el sistema antiniebla, que ha obligado a desviar varios vuelos a Santiago de Compostela durante el fin de semana. En esta ocasión, sin embargo, el motivo del retraso fue mucho más humano: el cansancio o la pereza de un trabajador que, sin proponérselo, se convirtió en protagonista inesperado.

El avión finalmente despegó pocos minutos después del aviso del comandante, una vez repuesto el suministro de combustible. Entre la risa generalizada y los aplausos irónicos, el vuelo Vigo-Madrid se convirtió en tendencia matinal, con muchos usuarios celebrando que, al menos esta vez, el retraso de Peinador tuvo un motivo digno de película.