Xerais publica Lume, un análisis social y multidisciplinar sobre la realidad de los incendios en Galicia

La editorial gallega Xerais lanzará este próximo 18 de septiembre el libro Lume. Análise social dos incendios, escrito por las sociólogas Elvira Santiago Gómez, Carmen Rodríguez Rodríguez y Ariadna Rodríguez Teijeiro, investigadoras de la Universidad de A Coruña.

El libro parte de la premisa de que los incendios no pueden entenderse únicamente como desastres naturales, sino como el resultado de transformaciones sociales, culturales y económicas.

Con este enfoque multidisciplinar, las autoras exploran cómo influyen factores como el despoblamiento del rural, los cambios en los usos del suelo o la explotación insuficiente y, en algunos casos, la destrucción de los montes.

Una clasificación pionera

Una de las aportaciones más destacadas de Lume es la propuesta de una clasificación en seis generaciones de incendios, que permite seguir la evolución del problema y comprender mejor sus causas y consecuencias.

Según recoge Europa Press, el análisis incide de manera especial en las causas antrópicas (directamente relacionadas con la actividad humana), lo que aporta una visión crítica que se aleja de una interpretación puramente natural o accidental del fenómeno.

El libro también dedica espacio al estudio en profundidad de olas de incendios especialmente devastadoras, como las registradas en 2017 o en 2022, y propone un modelo de gestión circular e integral que combine prevención, extinción y recuperación del territorio, con el objetivo de repensar la relación que la sociedad mantiene con la naturaleza.

Las autoras

Elvira Santiago Gómez es doctora en Sociología en la Universidad de A Coruña. Su trabajo se centra en la gestión de riesgos ambientales, la evaluación de tecnologías y la participación social en situaciones controvertidas.

Carmen Rodríguez Rodríguez, también profesora de Sociología en la misma universidad, orienta su investigación hacia cuestiones socioculturales y ambientales.

Ariadna Rodríguez Teijeiro es doctora en Sociología y ha trabajado en el análisis de la comunicación social en contextos de crisis y catástrofes.