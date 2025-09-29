La Xunta destaca el papel de la Casa de Galicia de Nueva York en la preservación de la cultura gallega

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, ha subrayado la importancia de la Casa de Galicia de Nueva York como referente en la conservación de la cultura y las tradiciones gallegas durante la celebración del 85 aniversario de la entidad.

En su intervención, destacó el papel fundamental de este centro, que contribuye a mantener vivas las raíces gallegas entre una comunidad de más de 24.000 residentes en la ciudad estadounidense.

González puso en valor la variedad de actividades culturales que promueve la Casa, desde escuelas de baile tradicional hasta clases de música gallega, que incluyen instrumentos como la pandereta, la gaita y el tambor.

Estas iniciativas, según señaló, cuentan con el respaldo de la Xunta a través de programas como Escolas Abertas, que refuerzan el vínculo cultural de las comunidades gallegas en el exterior.

El conselleiro también recordó la figura de Castelao, inspiración para la fundación de la Casa de Galicia en 1940, con el objetivo de unir y dar soporte a los gallegos emigrados en Nueva York.

Durante su visita institucional a Estados Unidos, González mantuvo además encuentros con directivas de entidades gallegas y españolas de Nueva York y Nueva Jersey, con el fin de conocer de primera mano sus necesidades y trasladarles el apoyo del gobierno gallego.

El viaje se enmarca en la Estrategia Galicia Retorna, que busca mantener el contacto con los gallegos del exterior y promover Galicia como una tierra de oportunidades mediante el fortalecimiento de lazos con Estados Unidos.