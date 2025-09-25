La Xunta rinde homenaje a Manuel Reimóndez, el "médico de los pobres", con una exposición en la Casa das Letras de A Estrada

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude inauguró ayer en A Estrada una exposición dedicada a la figura de Manuel Reimóndez Portela, conocido popularmente como “el médico de los pobres”.

La muestra, ubicada en la Casa das Letras y abierta hasta finales de noviembre, forma parte del proyecto A Estrada Mostra, que prevé acercar a la villa tres exposiciones centradas en grandes nombres de la cultura gallega.

Durante el acto de apertura, el conselleiro José López Campos resaltó el “compromiso innegable y la labor” de Reimóndez en favor de la cultura de Galicia. Repasó su trayectoria como médico rural durante más de dos décadas, así como su dedicación a documentar, preservar y difundir la riqueza histórica, cultural y el folclore de la comarca.

Reimóndez, además de ejercerse como “médico de los pobres”, presidió el Museo del Pueblo Estradense y fue alcalde del municipio, impulsando distintas iniciativas para promover el arte y la memoria colectiva. Según apuntó el conselleiro, su legado “sigue latente a día de hoy”.

La exposición es el primer capítulo de la iniciativa A Estrada Mostra, que continuará con una muestra sobre Avelina Valladares el 30 de noviembre y, el 18 de diciembre, con otra dedicada a Castelao, con motivo del Año Castelao y la vinculación del municipio con la figura de Virxinia Pereira, esposa del intelectual gallego.