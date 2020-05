Tiemblan los fogones: la mitad de bares y restaurantes podría echar el cierre

Decía una copla antigua del siglo XIX refiriéndose a Córdoba, lo cual puede ser un espejo general del país, que se trataba «de una ciudad bravía pues entre antiguas y modernas tenía trescientas tabernas y una sola librería». En efecto, España es una nación tabernaria, callejera y amante de la restauración por los cuatro costados. Y la paradoja en esta eterna situación gubernamental de alarma es que ya hay librerías funcionando y los bares cerrados. En esto coincidimos con la mayoría de los países del entorno occidental, que han bajado el cierre metálico de manera forzosa para todo el sector de la hostelería. El infame término de la «desescalada» describe un panorama de asimetría territorial, ya que en algunos lugares de modo desigual se ha ido permitiendo la apertura de terrazas con el horizonte de restaurantes y bares que empiezan a medio gas.

«Lo que no se puede, ante la desesperación empresarial, es abrir un restaurante sin garantías», declara de modo cercano a la angustia Juanjo López Bedmar, propietario de la prestigiosa Tasquita de Enfrente, enclavada en la madrileña calle Ballesta, unos metros detrás de la populosa Gran Vía. Las restricciones anunciadas que van a impedir el servicio en bares y restaurantes para mantener la distancia entre personas y la línea Maginot de los dos metros amenazan con la imposibilidad económica para todo el sector. Este pequeño empresario, que encarna el modelo más extendido en la hostelería nacional de emprendedor con una nómina de empleados no superior a la docena, reflexiona que, «al final, como se trata de no perder dinero y no nos han dado la posibilidad de despedir con la normativa de los decretos laborales, vamos a estar en el filo de la navaja del cierre». Incluso de manera jocosa dice que «este gobierno utiliza el BOE como un mail y nos da poca esperanza al sector».

La hostelería es en términos absolutos una de las claves económicas de un país de servicios, le pese o no a algún lumbreras que tiene plaza reservada en el Consejo de Ministros, caso de Alberto Garzón, que se ha despachado los pasados días a cuenta del turismo con el escaso valor añadido de esta actividad. O incluso de la ministra de la transición climática, que ha dicho, en plan lentejas, que debe aceptarse lo que hay o no abrir. La Federación de Hostelería de España, que por primera vez aglutina a gran parte de los empresarios de esta rama, se encuentra impotente ante las restricciones obligadas por la pandemia.

Situación complicada

Rafael Andrés, titular de uno de los restaurantes más asolerados de la capital, Casa Rafa, en el barrio del Retiro, declara que «las medidas son muy escasas para las terrazas, para los aforos del interior de los restaurantes y, sobre todo, falta una política de ayudas públicas claras para el sector». Reconoce que ha habido buena voluntad, reuniones con las diversas administraciones, que el sector está muy unido y con un mismo discurso, desde Santiago de Compostela a Málaga, pero la situación está muy complicada.

Algunos agoreros hablan de un posible cierre de la mitad de los locales que hoy existen en España por los problemas de reorganización laboral, los créditos ICO, que no llegan, e incluso algo más: «El sector está tocado no solo en lo económico sino también en lo emocional», reflexiona Juanjo Tasquita, porque «además de medidas económicas, queríamos algo más de apoyo y cariño, incluso la necesidad de hacer un traje a la medida de los distintos formatos que tiene la hostelería española. Es necesario pensar medidas con un decalaje en el tiempo para que no finalice todo esto en el relato de muchos sueños rotos».

La palabra reinvención está en el lenguaje obligado de muchos hosteleros, y así la fórmula del «delivery» se plantea como una pálida alternativa a la absoluta falta de actividad. La venta de comida a domicilio no sirve para todos los restaurantes y bares, aunque ha habido pioneros, como el hiperactivo Pepe Morán y su Taberna de la Riva, que prácticamente desde el 14 de marzo sirve comidas caseras a domicilio, con especial incidencia, a personas mayores y necesitadas. Muchos restaurantes, incluso con estrella Michelin, han lanzado esta línea de negocio casi a la desesperada. De hecho, se comenta que los restaurantes estrellados del país están deshojando la margarita de la apertura, intentando alargar el momento todo lo posible y pasar el verano en blanco salvo que se esté en lugares de costa. La estación del turismo por excelencia intentará ser aprovechada por Ángel León en su A poniente en el Puerto de Santa María, o la troika triestrellada de Arzak, Subijana o Berasategui, el primer día de julio donostiarra.

Fernando Huidobro, presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía y asesor de numerosos chefs de prestigio, vaticina un futuro tan incierto que puede ser la ruina del sector, ya que «va a ser complicado que en este escenario de miedo, con poco público y falta de viajeros, los grandes restaurantes puedan mantenerse». La fiesta de la incertidumbre alcanza a todos. Amaiur Martínez Ortuzar, propietario de Ganbara, tal vez la mejor barra de San Sebastián, después de reconocer que «somos privilegiados porque este es nuestro estilo de vida, y nunca lo vamos a abandonar» añade que «no sabemos a partir del 2 de julio qué pasará».

Los más de doscientos cincuenta mil establecimientos gastronómicos de España, tirando por lo bajo, que nos colocan a la cabeza mundial de la hostelería, observan con preocupación el inminente final de los denominados ERTES. La reactivación de las plantillas laborales, la asunción de las rentas de los contratos de alquiler suspendidos por el estado de alarma y las limitaciones de público serán obstáculos para muchos insalvables. Todo es prudencia e incertidumbre en el sector y muchos cocineros mediáticos, que todavía quieren no desvelarlo, coquetean con un cierre definitivo. La burbuja de la hostelería, que en 2018 (sin datos de 2019 por esta crisis) facturó más de 123.000 millones de euros, parece haberse pinchado irremediablemente. La tímida caída que se había experimentado en el sector, según el cual se iban cerrando 2.500 establecimientos de modo anual, parece acelerarse hasta un cambio incluso de hábitos de consumo.

Muchos temen que la hostelería de precio cercano se desplace al artículo de lujo para compensar el poco aforo. Y que las franquicias suplanten la gastronomía de nombre y apellido. Así, ese dicho según el cual hay más bares en el casco viejo de Pamplona que en toda Noruega, corre el riesgo de ser una leyenda como la de Córdoba en el siglo XIX. Más actual parece el triste anuncio de «Se traspasa». Si alguien tiene la receta magistral, que la diga.