Cuatro recetas de Thermomix para celebrar San Valentín

Utilice exclusivamente huevos “M” para elaborar esta receta. No es aconsejable utilizar claras de huevo pasteurizadas ni huevos caseros.

Temperatura del horno: hay que conocer muy bien el horno y si su termostato funciona de manera precisa. Si no está seguro, es conveniente utilizar un termómetro de horno para comprobar que la temperatura es la correcta. Cuando la temperatura no es la adecuada, se pueden dar los siguientes errores: macarons descoloridos o dorados, huecos, húmedos, duros, etc.