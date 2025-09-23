El arroz quedará más sabroso si eliminas el agua hirviendo y lo cocinas en una mejor alternativa

El arroz es uno de los platos más sencillos que hay. Rico en hidratos de carbono y vitaminas supone una fuente rica en minerales y fibra maravillosa para nuestro tracto digestivo. No es de extrañar, que se trate de una de las bases de cocina más utilizadas en mundo, y es que su fácil preparación hace de el la comida idónea para no tener que pensar. Sin embargo, algunas veces puede resultar un poco insípido si no se acompaña con algún tipo de salsa.

Es por esto que la especialista en alimentación Andrea Vaughan, fundadora de Homemade for elle, ha optado por darle un giro único a esta sencilla receta cambiando un simple ingrediente.

Cómo dar más sabor al arroz usando un simple ingrediente

El truco para un buen arroz reside en los líquidos. Es por esto que en lugar de agua, Vaughan propone otro ingrediente que seguro tienes en tu despensa: Caldo de pollo.

El caldo de pollo es rico en proteínas magras y vitaminas. Combinado con un carbohidrato base como el arroz no solo nace un plato delicioso, sino también una alternativa proteica para aquellos que estén en proceso de definición.

Modo de preparación

En primer lugar, añade el arroz a una olla y enjuágalo con agua. Esto eliminará el exceso de almidón e impedirá que se te pegue el arroz y quede esa textura gomosa tan desagradable.

En otra cazuela, hierve el agua hasta que haga burbujas.Luego, añade un cubito de caldo y mezcla hasta que este se disuelva. Cualquier marca sirve aunque yo prefiero los de Knorr.

Baja un poco el fuego y tapa la olla y déjalo unos 15 a 20 minutos. Esto facilitará que el arroz absorba la disolución y coja ese sabor tan rico.

Si lo crees necesario, puedes añadir otros ingredientes como mantequilla, ajo o incluso romero o laurel.

Cómo lo puedo acompañar

Este sabroso plato funciona bien con casi cualquier tipo de alimentos, a continuación te dejo alguna idea para que pruebes en casa:

Arroz con huevos

Este clásico plato también combina muy bien con el sabor a caldo y resulta una fuente increíblemente alta en proteínas, ideal para aquellos que deseen aumentar su consumo de estas.

Arroz con verduras al horno

El arroz con verduras nunca falla. Esta alternativa poco calórica resulta ideal para aquellos que tengan un estómago delicado o busquen perder peso. Las zanahorias, el calabacín y los pimientos son verduras que funcionan extremadamente bien con esta guarnición. Si los horneas con un poco de sal y aceite de oliva lograrás toda una explosión de sabores.

Risotto de pesto

Si combinas este arroz con un chorrito de vino blanco y pesto verde tendrás un sencillo y sustancioso plato digno de restaurante.