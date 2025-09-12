Es un blanco pero se llama Chocolate

Tras mucho esperar, ya está disponible el Nº4 de Chocolate, un coupage de diferentes añadas y variedades riojanas: Viura, Malvasía, Garnacha blanca y Maturana blanca. Bodegas Orben, el proyecto de Artevino (Izadi, Villacreces y Vetus) asentado en Laguardia (Álava), presenta la cuarta elaboración de este vino tan peculiar que se aleja de las clasificaciones habituales de Rioja.

Bajo el poco conocido concepto cvc (conjunto - coupage de varias cosechas), Chocolate está elaborado con el ensamblaje de tres añadas diferentes - 2022, 2023 y 2024.

Su carácter mestizo no sólo se aplica a las añadas, sino que también cuenta con una mezcla de diferentes variedades autóctonas riojanas como son la Viura y Malvasía (30%), la Garnacha Blanca (35%) y la Maturana blanca (35%). Todas ellas proceden de parcelas viejas distribuidas, mayoritariamente, en el entorno de Laguardia.

A la complejidad de la mezcla de añadas, parcelas y variedades, se une la fermentación en diferentes continentes como huevo de hormigón, barricas de 225 y de 500 litros.

Con estos mimbres, la bodega liderada por Lalo Antón demuestra su inquietud por experimentar con varietales autóctonos que “tienen mucho que ofrecer a Rioja”.

Chocolate es una edición limitada que sale al mercado cada dos años y que se comercializa por cupos, dada su alta demanda.

Chocolate Nº 4 muestra un color amarillo intenso con ribete brillante y reflejos verdosos. Notas a flores y frutas de hueso maduro, como albaricoque y ciruela. Con leves toques tostados, en boca es amplio y graso, con buena acidez y muy persistente, e idóneo para la guarda.

PVP: 29,20 €. 5.620 botellas.