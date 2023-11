La castaña, un alimento ideal para las embarazadas

Con la llegada del otoño, aparecen no solo hojas doradas y temperaturas frescas, sino también un tesoro nutricional: las castañas. Este alimento estacional se destaca por sus beneficios nutricionales, y su consumo resulta particularmente beneficioso para dos grupos de personas.

En primer lugar, las castañas son una rica fuente de ácido fólico, lo que las convierte en una opción altamente recomendable para las embarazadas y las mujeres que desean quedar embarazadas. Este nutriente es esencial para el desarrollo fetal y la salud materna. En segundo lugar, las castañas son una excelente fuente de hierro, lo que las hace adecuadas para personas que padecen anemia. Además, este alimento es beneficioso para aquellos con problemas renales y para los entusiastas del deporte, ya que su contenido de carbohidratos de absorción lenta proporciona una liberación gradual de energía.

A pesar de sus múltiples beneficios, es importante tener en cuenta que, para evitar problemas digestivos, se recomienda pelar las castañas antes de consumirlas. La posible causa de los gases que pueden generar se atribuye a la piel de las castañas, que puede resultar indigesta si no se retira adecuadamente. Por último, aunque las castañas son un alimento rico en nutrientes, se aconseja no exceder la ingesta de cinco castañas al día y evitar su consumo en estado crudo. En resumen, las castañas no solo son un manjar del otoño, sino un recurso nutricional valioso, especialmente para las embarazadas y aquellos con necesidades específicas de hierro en su dieta.