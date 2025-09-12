Sección patrocinada por
Propuesta
Fiesta del pisado de la uva en Bodegas Lecea (La Rioja)
Situada en el Barrio de las Bodegas de San Asensio
Bodegas Lecea, ubicada en el Histórico Barrio de Las Cuevas de San Asensio (La Rioja), propone un fin de semana para todas las edades en la XVII Fiesta del Pisado de la Uva.
PROGRAMACIÓN
SÁBADO 4 DE OCTUBRE
De 10:30h 15h y de 16:30h a 19h
Pisado tradicional de la uva para la elaboración del vino Corazón de Lago.
DOMINGO 5 DE OCTUBRE:
De 10:30h a 15h (pisado hasta las 12h)
Prensado de la uva en el trujal de mano de Bodegas Lecea.
ACTIVIDADES Y PRECIOS
Disponibles durante todo el fin de semana:
Visita a los calados del siglo XVI + cata de vinos (4 tickets y copa de regalo): 25€ RESERVA AQUÍ EN EL DÍA 4 o 5 de OCTUBRE
Cata de vinos (4 tickets y copa de regalo): 15€
Visita a los calados del siglo XVI: 12€ (necesario reserva previa) RESERVA AQUÍ EN EL DÍA 4 o 5 de OCTUBRE
Degustación gastronómica: 5€
Paseo entre viñedos en Land Rover 4×4 descapotable: 10€
Menú Riojano en el comedor de la bodega: 45€ (Reserva previa obligatoria) VER MENÚ
ENTRADA LIBRE PARA:
Pisado y prensado de la uva
Pisada de la uva para niños
Durante estas jornadas, podrás ver y participar en la elaboración tradicional de nuestro vino más emblemático: Corazón de Lago.
Se trata de un vino de maceración carbónica, elaborado mediante el pisado manual de la uva, tal y como lo hacían nuestros abuelos, siguiendo la auténtica tradición de los antiguos vinos de Rioja.
Esta actividad única se celebra solo una vez al año, coincidiendo con la vendimia, cuya fecha varía en función del clima. Generalmente tiene lugar a principios de octubre, cuando las uvas alcanzan su punto óptimo de maduración.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Reserva previa obligatoria para:
Visitas guiadas a los calados
Menú riojano en el comedor de la bodega
Pago anticipado requerido para visitas y comidas.
Se ruega puntualidad:
En días de alta afluencia no es posible modificar los grupos de visita.
