Fiesta del pisado de la uva en Bodegas Lecea (La Rioja)

Bodegas Lecea, ubicada en el Histórico Barrio de Las Cuevas de San Asensio (La Rioja), propone un fin de semana para todas las edades en la XVII Fiesta del Pisado de la Uva.

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

De 10:30h 15h y de 16:30h a 19h

Pisado tradicional de la uva para la elaboración del vino Corazón de Lago.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE:

De 10:30h a 15h (pisado hasta las 12h)

Prensado de la uva en el trujal de mano de Bodegas Lecea.

ACTIVIDADES Y PRECIOS

Disponibles durante todo el fin de semana:

Visita a los calados del siglo XVI + cata de vinos (4 tickets y copa de regalo): 25€ RESERVA AQUÍ EN EL DÍA 4 o 5 de OCTUBRE

Cata de vinos (4 tickets y copa de regalo): 15€

Visita a los calados del siglo XVI: 12€ (necesario reserva previa) RESERVA AQUÍ EN EL DÍA 4 o 5 de OCTUBRE

Degustación gastronómica: 5€

Paseo entre viñedos en Land Rover 4×4 descapotable: 10€

Menú Riojano en el comedor de la bodega: 45€ (Reserva previa obligatoria) VER MENÚ

ENTRADA LIBRE PARA:

Pisado y prensado de la uva

Pisada de la uva para niños

Durante estas jornadas, podrás ver y participar en la elaboración tradicional de nuestro vino más emblemático: Corazón de Lago.

Se trata de un vino de maceración carbónica, elaborado mediante el pisado manual de la uva, tal y como lo hacían nuestros abuelos, siguiendo la auténtica tradición de los antiguos vinos de Rioja.

Esta actividad única se celebra solo una vez al año, coincidiendo con la vendimia, cuya fecha varía en función del clima. Generalmente tiene lugar a principios de octubre, cuando las uvas alcanzan su punto óptimo de maduración.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Reserva previa obligatoria para:

Visitas guiadas a los calados

Menú riojano en el comedor de la bodega

Pago anticipado requerido para visitas y comidas.

Se ruega puntualidad:

En días de alta afluencia no es posible modificar los grupos de visita.