González Byass participa en los "Oscar del Vino" con la subasta de la Botella Nº 2 de Millennium Oloroso

González Byass participará, por cuarto año consecutivo, en los Golden Vines 2025. Reconocidos como los Óscar del Vino, esta ceremonia se posiciona como una de las más prestigiosas del sector vitivinícola a nivel mundial.

Esta nueva edición, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en Miami, reunirá a algunas de las personalidades, marcas y bodegas más influyentes del mundo. Por su parte, la bodega jerezana participará en la subasta solidaria con un lote valorado entre 7.500 y 12.500 dólares, que incluye una experiencia exclusiva en el Hotel Bodega Tío Pepe, una visita guiada por los viñedos con Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass, y una botella extaordinaria: la Nº2 de Millennium Oloroso de González Byass. Se trata de una edición única, compuesta por el coupage de las mejores añadas de cada década del siglo XX (1902, 1917, 1923, 1935, 1946, 1957, 1962, 1977, 1983 y 1992), convirtiéndose en una auténtica joya enológica que representa la singularidad y el prestigio de los vinos de Jerez más allá de las fronteras españolas.

Además, los asistentes a esta gala podrán disfrutar de otros vinos emblemáticos de la bodega, como Palo Cortado Apóstoles VORS y Tío Pepe Cuatro Palmas que, además, se hizo con el reconocimiento de “Best in Show” en el certamen Decanter World Wine Awards 2025. Estas etiquetas convivirán con otras bodegas muy reconocidas y relevantes en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, como son Vega Sicilia y Egon Müller.

La presencia de González Byass en los Golden Vines refuerza la visibilidad internacional del Marco de Jerez en una cita que se ha consolidado como escaparate de la excelencia vitivinícola global. Aunque en ediciones anteriores participaron otras bodegas españolas, este año González Byass será la única bodega de Jerez en el evento, representando así a esta histórica región andaluza ante una audiencia internacional.

“Para González Byass es un honor, pero también una gran responsabilidad, ser la única bodega jerezana presente en esta edición de los Golden Vines. Hemos querido aportar la botella nº 2 de Millennium Oloroso, un vino único que encierra la esencia de Jerez a lo largo del siglo XX y que, estamos seguros, emocionará a quienes lo descubran. Con este gesto queremos contribuir, desde lo que mejor sabemos hacer, elaborar vino, al desarrollo y proyección internacional de nuestro sector”, señala Antonio Flores, enólogo y master blender de González Byass.