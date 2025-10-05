La Grand Dame 2018 de Veuve Clicquot, la expresión más pura del Pinot Noir

El restaurante Beach Caves del Hotel Six Senses Ibiza fue el escenario de presentación a la prensa especializada de la nueva añada (2018) de La Grand Dame de Veuve Clicquot, su cuvée más exclusivo, la expresión más pura del Pinot Noir.

Esta 25ª añada de la cuvée descubre la expresión de un savoir-faire centenario y de un año extraordinario, ofreciendo una madurez de uvas cercana a la perfección.

La Grande Dame honra la visión revolucionaria de Madame Clicquot con un ensamblaje que incluye el 90% de Pinot Noir, su variedad de uva favorita. Tal y como ella afirmó: "Nuestras uvas negras dan los mejores vinos blancos".

Fiel al legado de Madame Clicquot, el actual Maestro de Bodega, con su aguda intuición, sigue afinando el equilibrio y la armonía entre los Pinot Noirs más selectos, para lograr la firma enológica única de La Grande Dame: elegancia y precisión en cada sorbo. "Profundo y preciso, La Grande Dame 2018 revela una nueva faceta del Arte del Pinot Noir", como ha señalado Didier Mariotti, Maestro de Bodega.

Y ahora, Veuve Clicquot y Simon Porte Jacquemus, creador francés y fundador de la marca epónima, se complacen en desvelar una reinterpretación poética y alegre de La Grande Dame 2018, la cuvée de prestigio de la Maison, en edición limitada. Exhalando un optimismo solar y rindiendo homenaje a la belleza del savoir-faire artesanal, este diseño notable lleva la firma de Simon Porte Jacquemus como una expresión artística de tacto trabajado.

En cata, su estilo profundo y preciso se caracteriza por una sutileza delicada y una frescura que se expresa en la salinidad. Aromas intensos emergen a través de delicados aromas cítricos -limón, lima, yuzu- mezclados con frutas blancas, enriquecidos por notas primaverales y florales.

La velada contó con una "invitada" especial: una botella de tres litros de la añada de 1990, traída desde la bodega francesa. Un fin de fiesta irrepetible.

PVP: 215 euros.