illycaffè presenta la nueva colección illy Art Collection, diseñada por John Armleder

illycaffè, la marca mundial de café conocida por su calidad sostenible y el privilegiado canal de comunicación que ha creado con el mundo del arte contemporáneo, presenta la nueva illy Art Collection diseñada por John Armleder, uno de los artistas suizos más radicales y visionarios de nuestro tiempo, conocido por su enfoque multidisciplinar que abarca la pintura, la escultura, el diseño, la performance y la instalación.

Figura clave en la escena artística internacional, Armleder ha marcado la historia del arte con una práctica inspirada en el movimiento Fluxus y en John Cage, desafiando las convenciones entre el arte y los objetos cotidianos, entre el espacio expositivo y el entorno doméstico. Su carrera, acompañada de exposiciones en los museos más prestigiosos del mundo, desde el MoMA de Nueva York hasta el Centro Pompidou de París, se enriquece ahora con una nueva colaboración con illycaffè que refleja su visión libre, irónica y profundamente conceptual.

"Soy un artista que se presenta con cosas nuevas, formas nuevas o estrategias nuevas para producir obras," afirmó Armleder. Y es precisamente con este espíritu que ha creado una colección única, titulada "Tastes," capaz de transformar la icónica taza diseñada para illycaffè por Matteo Thun en 1991 en un elemento de reflexión estética y cultural.

Esta nueva edición de la illy Art Collection refleja plenamente el enfoque visionario de Armleder y su universo estético. Las superficies espejadas, el cromo metálico y los reflejos iridiscentes recuerdan uno de los símbolos más emblemáticos de Armleder: sus famosas bolas de discoteca.

"Una taza es una taza. Por otro lado, podría reflejar lo que contiene. Y podría representar el tiempo," dice Armleder. En esta visión, beber café se convierte en una experiencia sensorial y conceptual, en la que el contenido cambia la percepción del objeto, al igual que los reflejos de una luz estroboscópica cambian el entorno que lo rodea. Las tazas y los platillos se convierten así en herramientas capaces de desatar ideas, sueños e imágenes, invitándonos a vivir el momento del café como una pausa de asombro y meditación, donde el sabor y la visión artística se entrelazan.