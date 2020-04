Cindy Crawford: “Me aconsejaron quitarme el lunar si quería encontrar trabajo”

La modelo Cindy Crawford ha confesado que estuvo a punto de “borrar” su luna. Lo ha desvelado ante Naomi Campbell, quien aprovecha la cuarentena para emitir un programa de entrevistas para YouTube y que a tenido a la top de invitada.

“Cuando fui a mi primera agencia de modelos en Chicago me avisaron que tenía que quitarme el lunar si quería encontrar trabajo. Era una agencia muy pequeñita, ni siquiera recuerdo el nombre. Cuando se lo conté a mi madre, ella me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que me lo pensara porque no sabía si eso iba a dejarme cicatriz y, sobre todo, porque esa era una marca que me hacía especial”, relata Crawford sus comienzos. Al final decidió no hacerlo aunque señala que en sus primeros trabajos sí lo eliminaron “retocando las fotos de manera digital”.

“Al principio no me molestaba que lo hicieran. De niña odiaba tener ese lunar. Mi hermana decía que era feísimo. Siempre había soñado con no tenerlo del mismo modo que las niñas con pelo rizado quieren tenerlo liso y las que lo tienen liso, lo quieren rizado”, explica. Cuando finalmente fue portada por primera vez de la revista Vogue y no lo “eliminaron” Crawford se dió cuenta de que “dejó de ser un problema para siempre”