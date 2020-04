Gloria Camila se sincera sobre su pérdida de peso

La hija de Ortega Cano ha querido hablar de una vez por todas de un tema que inquieta mucho a sus seguidores: su cambio físico, concretamente su pérdida de peso. Y es que, desde su salto a la esfera pública y su paso por ‘Supervivientes’ la influencer ha adelgazado considerablemente. En un vídeo de IGTV se ha sincerado Gloria Camila al respecto y ha contado su peor momento: “Desde pequeña he sido siempre muy delgada, he sido un palillo, nunca he tenido esa obsesión por adelgazar o tener buen cuerpo, hasta los 18 años. Empiezo una nueva etapa y paso una mala época con 19 años con el tema de mi padre y mi hermano, entonces me lo comí todo... Entre en una pequeña depresión. Me quedé prácticamente sola. Fue una época muy mala, un poco dañina mental, emocional y física".

Tal y como ha relatado Gloria pasó de pesar 49 kilos a casi 65. “Después decidí ir a 'Supervivientes y perdí 8 kilos o así”, ha relatado. “Yo tenía muchísimo complejo. Fui a un nutricionista y me dio unas pautas de comidas (...) fui adelgazando peso y volumen, y acabé en una talla 34, en una S", dice Gloria, quien cuenta que ahora tiene una talla XS o XXS de pantalón y una S o M de talla superior. “Fui adelgazando y me motivé muchísimo”.

No solo el nutricionista y las dietas depurativas, Gloria ha confesado que la maderoterapia, junto al pilates, fue su gran descubrimiento, ya que le ayudaron a definir su cuerpo y sus músculos. Pero la hija de Ortega ha confesado que no se priva de tener sus caprichos: comer palomitas, beber vino, refrescos...

Al hilo de este tema, la influencer ha querido dejar claro que la felicidad no se trata del peso, sino de “estar sana”. De esta manera lanza un mensaje a quienes se atreven a insultar a otras personas por su condición física, como es el caso de Yiya con Rocío Flores en ‘Supervivientes’. “Ahora peso 48, pero lo importante quererte, cuidarte y ser feliz contigo mismo", ha concluído Gloria Camila.