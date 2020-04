Adara habla sobre su nueva ilusión: “Es alguien muy conocido”

Parece que los ojos de Adara Molinero vuelven a brillar y es que tal y como ha confesado en su canal de Mtmad, ‘¡Madre mía!’, se encuentra ilusionada de nuevo. Pero, ¿quién es el culpable de esta nueva ilusión?

La ex gran hermana ha hecho un vídeo contestando a las dudas de sus seguidores: si está pensando en tener más hijos, si ha probado las drogas, Alejandro Reyes, su última conversación con Rodri Fuertes... Un mix de preguntas e inquietudes de los fans, que Adara ha respondido muy claramente, despejando cualquier incógnita.

Pero la parte más interesante de este juego de “preguntas y respuestas” ha venido con la siguiente cuestión: “¿Quién te gusta ahora?”. La reacción de la ex de Hugo Sierra ha dejado claro que alguien ronda su cabecita... “No sé si contarlo”, decía. “Hace mucho tiempo, antes de estar con el padre de mi hijo, había un chico que me gustaba muchísimo”, comenzaba Adara entre risas.

“Yo le escribí y nunca me contestó. Hace poco me enteré que se acostó con una chica y no sé… no puedo dar tanta información, porque se va a saber. A lo mejor él no se va a acordar que le mandé mensajes. No hablamos ni nada. Hace poco hablamos por primera vez. Es alguien conocido, nunca os diré quién es, me da vergüenza”, confiesa. “Le escribí dos veces. Si el supiera que él fue el único chico al que le mande un mensaje... Pasó el tiempo y yo, digna, los borré, como si nunca hubiera enviado esos mensajes. ¡Qué vergüenza!", contaba divertida Adara.

Aunque no sabemos de quién se trata, tendremos que esperar para ver si esa nueva ilusión va hacia delante o si solamente se queda en eso.