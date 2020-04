Adara toca fondo y toma una difícil decisión: “Tan solo quiero recuperarme”

Un día más, Adara Molinero ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad ‘¡Madre mía!’, y nada más comenzar ya relata cómo se encuentra: “Estoy hasta las pelotas, pero vengo a contaros 50 cosas que no sabéis de mi”, dice la ex gran hermana. “Tuve una infancia dura, pero os voy a contar buenos momentos”, de esta manera ha comenzado a relatar recuerdos, pero tras hablar de su padre, Adara se ha roto y ha comenzado a llorar: “Esto me ha hecho conectar con lo que estoy viviendo con mi padre...".

“Últimamente siento mucho dolor, pero no lloro. Entonces lo llevo ahí guardado y me acabo de dar cuenta de que se me está acumulando. Tengo que coger un día e hincharme a llorar hasta que los ojos me revienten y a ver si así me hago fuerte de una vez. Disculpadme”, dice secándose las lágrimas.

“Estoy fatal, fatal, fatal... Es como que tengo que asimilar muchas cosas: que me estoy separando, que me han dejado, que la relación con mi padre está fatal, no nos hablamos... y muchas cosas que pasan detrás de la televisión. Decepciones con personas... La televisión te da cosas muy buenas, pero también saca la cara verdadera de muchas personas”, continúa Adara.

A pesar de sus idas y venidas, Adara siempre se ha mostrado como una mujer fuerte, por lo que desconocíamos que se encontrase así: “Es un cúmulo de cosas, todo eso que todavía tengo que procesar... Me ha dado tiempo a pensarlo poquisimo. Me hace falta llorar, limpiarme... Además no tengo a mi madre. No me siento muy comprendida...”.

Emocionada de nuevo, podemos ver cómo su pequeño Martín se acerca con un pañuelo para secarle las lágrimas a su mamá, un tierno momento que le saca una sonrisa a Adara. “Tengo un cóctel de sentimientos en mi vida”, dice, y anuncia una de sus decisiones más difíciles en estos momentos: “Este va a ser mi último capítulo, no puedo seguir exponiéndome, no puedo hacer como si no pasara nada en mi vida. Necesito parar, que mi vida se estabilice".

“Hay veces que necesitamos estar en lo más hondo y en la mierda absoluta, tocar fondo, para después salir. Tan solo quiero recuperarme y seguir con vosotros”, concluye Adara Molinero en su vídeo más emotivo hasta el momento y el que se espera que sea el último hasta que recupere y pueda volver a contagiar a sus seguidores con la alegría que le caracteriza.